Celebra el Dia de la Música amb la Suu, el Miki i el Nil Moliner

Sense la música la vida seria grisa i avorrida, pràcticament apàtica. És per això que no podem viure sense ella. Ens fa emocionar, plorar, riure, cantar, ballar, companyia, i ens fa sentir vius. El 21 de juny se celebra el Dia de la Música o Festa de la Música i ELS40 ho volem celebrar com cal. Fent un homenatge als teus ídols, al seu talent i la manera en què vivim la seva música.

Enguany, el Dia de la Música serà diferent. Serà únic. I és que arrenquem un concurs a través de les xarxes socials perquè ens transmetis la teva manera d'entendre-la, sentir-la i emocionar-te. Et proposem que facis la teva pròpia versió de les noves cançons de la Suu, el Miki Núñez i el Nil Moliner!

Només cal que et gravis en el teu indret favorit interpretant al teu aire 'Me Vale', 'Eres un temazo' o bé, 'La Bestia'. Fes-ho amb el mòbil horitzontal. Penja'l a un post d'instagram o a twitter amb el HT #SomMúsica i etiquetant ELS40 (a instagram @els40 i a twitter @els40_) les xarxes socials!

Busquem els covers més originals, els més creatius, els més únics, o fins i tot, en els llocs més preciosos. No cal que cantis com els àngels, volem que amb la imatge i la teva passió transmetis el teu amor per la música. I tot plegat té premi! Sortegem nou Meet and Greet per a conèixer virtualment la Suu, el Nil Moliner i el Miki Núñez pel Dia de la Música! Tens temps per a penjar el teu vídeo fins al 19 de juny a les dues del migdia.

Afanya't, tria quina de les tres versionaràs i vés pensant en com i on faràs el teu cover de les seves cançons. Si vols més informació, aquí pots consultar les bases legals del concurs.

