Juanes pospone su disco de versiones

El proyecto secreto de Juanes. Ese que el solista colombiano llevaba prometiendo durante un largo tiempo y cuyo lanzamiento tenía en mente desde hace tiempo pero que, a priori, probablemente tardemos aún un largo tiempo en ver. Así lo ha confirmado el propio músico.

Lo ha hecho durante una serie de encuentros con diferentes figuras de la música latina donde, obviamente, no podía faltar él. Su música lleva haciendo disfrutar a distintas generaciones durante tres décadas y nunca nos cansamos de escuchar sus composiciones.

Aunque en este caso tendríamos que hablar mejor de sus versiones porque Juanes estaba trabajando en un disco repleto de ellas. Un álbum diferente que recogería el testigo de Más futuro que pasado lanzado justo antes de que la pandemia explotase en todo el mundo y del que hemos tenido constancia gracias a LAMC 2020 (Latin Alternative Music Conference).

"Mis valores y prioridades son ahora diferentes. Me ha cambiado y ha cambiado la forma en la que voy a crear música en el futuro" explicaba Juanes sobre la situación mundial que estamos atravesando en palabras recogidas por Billboard. "He estado escribiendo durante los últimos tres meses desde que toda esta locura empezó y puedo notar la diferencia en mi música. No sé si ahora estoy más preocupado o concienciado con todo pero quiero profundizar en mis pensamientos y en la música en general. Quiero seguir experimentando con ritmos. Voy a intentar seguir haciendo música que salga del corazón".

Eso no significa que sus versiones no fueran a salir de su alma. Juanes había elegido una espectacular lista de canciones re-interpretadas en directo de algunos de los artistas a los que ha idolatrado durante su carrera: Joaquín Sabina, Fito Paez, Bruce Springsteen...

"Estoy muy feliz con este proyecto pero necesito esperar un poco más de tiempo. Ahora es un momento para mirar alrededor y darnos cuenta de que nosotros también somos un virus por la forma en la que tratamos a los animales y al planeta. No paramos" confesaba el de Medellín.

Habrá que esperar para ver qué sale de ese confinamiento que ha hecho reflexionar a Juanes. Como decíamos, a finales de 2019 puso a la venta su último disco hasta la fecha, Más futuro que pasado, con espectaculares colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra, Greeicy o Alessia Cara o temas como Bonita, un vallenato grabado en Los Ángeles y que está compuesto por Juanes y el equipo formado por Andrés Torres y Mauricio Rengifo que también se han encargado de la producción.

Si llegará antes un nuevo álbum de estudio o el prometido disco de versiones solo lo sabe Juanes a quien en este 2020 ya hemos podido disfrutar interpretando covers junto a Alejandro Sanz.