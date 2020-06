Miriam Rodríguez inaugura el verano con una foto en bikini

Desde que la conocimos en la academia de Operación Triunfo 2017, donde quedó como una de las finalistas, la carrera musical de Miriam Rodríguez ha ido viento en popa. La gallega ha lanzado este mismo 2020 su segundo álbum de estudio, La dirección de tu suerte, con temazos como Desperté o No sé quién soy.

Además, durante estos días de confinamiento hemos visto que la artista se ha aficionado a la red social Tik Tok, donde ha compartido varios vídeos. Además, también la hemos visto cantar una de las canciones de moda de estos meses: Locura de Cali y el Dandee y Sebastián Yatra.

Pues bien, con el verano a la vuelta de la esquina, Miriam ya se ha dado el primer baño del verano, tal y como hemos podido comprobar en su último post de Instagram. La joven ha compartido una foto en blanco y negro donde aparece luciendo un bikini de rayas que le queda de maravilla.

La joven aparece al lado de un precioso perro labrador, que le acompaña entre las rocas del mar. Vamos, que la instantánea podría ser perfectamente la portada de su siguiente single. Y es que la foto es preciosa.

“Desde esta orilla no escucho tu voz; no sé quién eres, no sé quién soy.”, ha escrito Miriam junto a la foto en su cuenta de Instagram. Se trata de un fragmento de la canción de Por quererte de Efecto Mariposa. ¿Habrá pensado en lanzar una versión de este tema? Seguro que a sus fans le encantaría.