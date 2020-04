Miriam Rodríguez estrena ‘La dirección de tu suerte’, una metamorfosis en diez canciones

Lo nuevo de Miriam Rodríguez es fantasía para los oídos. Un disco que te hace revivir, te mata lentamente y te vuelve a curar. Diez canciones diferentes pero que siguen la línea de lo que la artista promete: ser ella misma. La dirección de tu suerte ha llegado en un momento extraño para todos, pero en el momento justo que más lo necesitábamos. Una mezcla de pop, rock, baladas e incluso algo de country folk que hacen especial el segundo trabajo de la gallega. Un disco que ya puedes escuchar todas las veces que quieras.

Miriam Rodríguez, La Dirección De Tu Suerte. / Imagen cedida por Universal.

Desperté abre el álbum y no podía ser de otro modo. Una canción que expresa al cien por cien la evolución, y una canción que, con solo unos acordes, enamoró a sus fans desde el primer momento. Un pistoletazo de salida a más estilo pop-rock con el que la artista marca la fuerza que mantiene a lo largo de todo el disco. Y como esta, podríamos nombrar otras como De Vez En Cuando, Alone With You o Dos Extraños En La Ciudad, temas con fuerza que, sin parecerse, marcan la esencia de Miriam Rodríguez.

Ni hecho aposta. El disco tiene una canción que llega en el momento idóneo. Volver al hogar, echar de menos y el deseo de abrazar a tu familia. Sin tener nada que ver con Passengers, la canción en inglés que presidía su primer disco, Home llega en un momento en el que millones de personas podrían sentirse identificadas con su letra. Una canción que compuso en Londres y que podría ser símbolo de representación de ella misma en la actualidad. “No la escucho porque lloraría, me emociona mucho”, confiesa.

Metamorfosis: evolución

En cada una de las canciones podemos ver evolución. Melodías con las que ha experimentado, canciones emotivas con las que podemos reconocer claramente todo lo que Miriam ha ido creando en estos poco más de dos años de carrera, y letras en las que destaca la importancia de cuidarse por dentro, conocerse. “Si, es una evolución, una metamorfosis, un aprendizaje a todos los niveles. A nivel calidad musical, autoral, cada canción es un mundo y al mismo tiempo está todo conectado entre sí”, contaba. “La metamorfosis es clara a todos los niveles, pero depende de como cada persona siente el disco al escucharlo”.

No vuelvas y Esa ponen la parte roquera, movida, al disco. Dos canciones pegadizas que han sorprendido -sobre todo la segunda-, con melodías nada parecidas a lo que habíamos escuchado antes en la guitarra de Miriam. Por su parte, su segunda carta de presentación, No Sé Quién Soy son de esas que quieres escuchar en directo, sin cantar.

No Fui Yo es un bucle del que no puedes salir. Una y otra vez, un tema lento que habla quizás de la no culpabilidad, un tema con el que la propia artista quiso salir de su zona de confort y con el que ha conseguido poner banda sonora a su nuevo trabajo. “Nació el 31 de julio de madrugada en mi casa. Tenía la intención de hacer algo diferente. Cuando estoy componiendo dejo el móvil grabando, y tengo notas de audio en las que entra en mi padre a la habitación, me pregunta qué estoy haciendo y le digo que estoy buscando ritmos diferentes”, nos contaba. Una letra que nació en Galicia y renació en Londres, con los productores de Lewis Capaldi, y de la que la cantante está muy orgullosa: “Ese comienzo con el piano, la maqueta era a guitarra. Buscaba algo muy grande, una especie de banda sonora con mucha instrumental, muy potente, y el objetivo se cumplió”, explicaba.

Miriam Rodríguez, La Dirección De Tu Suerte, 2020. / Imagen cedida por Universal.

“Tuvimos que reinventarnos cuando teníamos preparado todo”

Presentación, gira, lanzamiento del disco físico… la estancia en casa ha hecho que todo lo que Miriam tenía preparado haya dado un giro. Aunque para ella, lo esencial era no parar nada porque “la música no se debe parar”. “Es súper importante que la música siga en nuestras vidas y en estos momentos todavía más”, explicaba. Han tenido que cambiar algunas fechas de su gira, que de comenzar a principios de mayo, ha pasado a hacerlo a finales del mes. Por su parte, el disco físico todavía no tiene fecha de salida, pero para ella lo importante es compartir su música: “Tengo un compromiso con la música y con mis seguidores que es estar ahí, aislándome de todo lo estadístico, lo primordial y vital es compartir”.

¿Cuál será la favorita del público? Ni ella misma lo sabe: “El pulsómetro del gusto del público a veces te sorprende”, nos confesaba, pero sin duda, tiene unas ganas inmensas de tocar cada una de las canciones en directo. Y nosotros de verla sobre el escenario. De lo que no hay duda es que Miriam acaba de marcar la dirección de su suerte y no se ha equivocado de camino.