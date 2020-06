La mujer de Kobe Bryant le rinde tributo con un tatuaje

Una familia rota por un trágico accidente. Nadie olvidará que este catastrófico 2020 comenzó con la muerte de Kobe Bryant y su hija cuando se estrellaron viajando en helicóptero en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Durante todos estos meses la mujer del jugador de baloncesto y madre de su hija, Ginna, de 13 años tristemente fallecida no ha dejado de recordarles a cada momento. En el funeral dejó sin palabras a todo el mundo recordándoles: "Era tierna y cariñosa por dentro, tenía la mejor sonrisa. Era contagiosa, era pura y genuina. Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba. No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino. Kobe me decía que 'Gigi' tenía mi carácter, mi sonrisa y mi fuego. No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo. Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD ('Most Valuable Dad'). Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo".

Y por si acaso algún día falla la memoria, Vanessa Bryant ha decidido rendir tributo a su marido y a su hija con un tatuaje del que hemos tenido conocimiento gracias a su tatuadora Nikko Hurtado.

Según esta profesional del tatuaje, Vanessa Bryant quería tatuarse uno de los más dulces mensajes que nunca le dijo Gigi Bryant para así recordarla para siempre pasase lo que pasase. La mujer de Kobe Bryant agradecía a la tatuadora que se pasara a hacerle la visita y a dejarle el recuerdo imborrable en la piel.

Vanessa Bryant siempre ha tenido palabras de cariño y agradecimiento a todas las personas que la han intentado animar tras la tragedia: "Mis hijas y yo queremos dar las gracias a las millones de personas que nos han mostrado su cariño y apoyo en estos horribles momentos. Gracias por vuestros rezos. Definitivamente, los necesitamos. Estamos completamente devastadas por la inesperada pérdida de mi adorado marido, Kobe -el maravilloso padre de nuestras hijas, y de mi preciosa y dulce Gianna- una hija cariñosa, atenta y maravillosa y una increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri".