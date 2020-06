Nea, Dua Lipa y Lewis Capaldi compiten por el Nº1 este sábado

¿Cuál será a partir de este sábado el éxito más importante del país? Solo hay un modo de saberlo… Conectarse desde las 10 de la mañana (una hora menos en Canarias) a #Del40al1CocaCola, el programa musical con más oyentes del finde. Dos semanas lleva en lo alto Lewis Capaldi con Before you go; si conservara el liderato una más se convertiría en la primera canción que encadena tres semanas consecutivas en el primer puesto este año.

Pero tan favoritos como el escocés son otros artistas que ocupan a día de hoy posiciones de cabeza. En el #2 tenemos a The Weeknd con Blinding lights, que ya ha sido número uno tres semanas (dos de ellas consecutivas), y que de recuperar la medalla de oro sería el primero en hacerlo cuatro semanas en lo que llevamos de 2020. En el #3, Fred de Palma y Ana Mena, que también fueron número uno con Se iluminaba. Las dos siguientes plazas las ocupan canciones que aún no han llegado a la cima: Some say, de la sueca Nea (#4), y Physical, de Dua Lipa (#5). Veremos si es alguno de estos quien logra el triunfo final.

Los oyentes también estaréis muy pendientes de conocer la suerte que corren los dos candidatos: Sidecars y Topic feat. A7S. Los rockeros madrileños optan a un hueco en la lista con su nuevo single, Mundo imperfecto, mientras que el DJ alemán se postula con Breaking me. Rock y electrónica, música nacional e internacional, en dos propuestas que dan muestra una vez más de la variedad que distingue desde hace décadas a la lista más importante del país. Para que logren su objetivo, debes seguir apoyándolos con el HT #MiVoto40.

Y como es habitual, el papel de los oyentes no se limitará a seguir el repaso, sino que será muy activo; para empezar, y al igual que la semana pasada, uno de ellos podrá ganar el OPPO Find X2 Pro que sorteamos; el móvil con la mejor pantalla del mercado, con el que experimentarás la sensación de tener un cine en tu mano. Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el DVD o BluRay de Sonic: la película, y el libro El regreso de ABBA, de Marc Ros, cantante de Sidonie.

Homenajearemos a Pau Donés, tristemente fallecido esta semana, recordando sus números uno en LOS40; y echaremos la vista atrás para disfrutar de canciones que llegaron a lo más alto en la lista esta semana en años anteriores, en la sección La Máquina del Tiempo… Menú completito, sabroso y nutritivo para pasar la mejor mañana de sábado que puedas imaginar. ¡Síguenos!