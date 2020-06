Siguiendo con la estela de muchos otros artistas, vamos a poder disfrutar de un nuevo concierto en directo de un grande de la música. Por primera vez, podremos ver gratis en Youtube el concierto Live At The Rainbow de Bob Marley y su banda, The Wailers. Será este viernes 12 de junio, a partir de las 21 horas en el canal oficial del músico.

Además de ese icónico show de su carrera, podremos disfrutar de imágenes inéditas, como una interpretación en vivo de Burnin 'and Lootin, así como otras tomadas en el backstage. El concierto se ha restaurado en formato HD, y se mostrará en su orden exacto por primera vez desde que se realizó por primera vez.

El concierto original se filmó el 4 de junio de 1977, en el Rainbow Theatre de Londres, poco después del lanzamiento del noveno álbum de estudio de Marley, Exodus. La lista de canciones para el concierto incluye algunos de los singles más conocidos y políticos de Marley, como Get Up, Stand Up y I Shot the Sheriff. El concierto se produjo en medio de la explosión punk de Londres y abrazó la estética del reggae punky, muy de moda en la escena musical de aquel entonces.

El concierto 'Live At The Rainbow' de Bob Marley, por primera vez en Youtube

El 75º cumpleaños de Bob Marley

Para celebrar el cumpleaños 75 del ícono de la música, Bob Marley, la familia del cantante jamaiquino y su discrográfica llevan meses desarrollando varios planesmás que interesantes para los fans del músico. Entre ellos, el lanzamiento de nuesvos videoclips, una serie documental que explora la influencia de su figura en la música y la celebración del 40º aniversario de Redemption Song.



Rob Marley nació en Jamaica, en 1945, pero murió a la temprana edad de 36 años. Marley nunca recibió en vida una nominación al premio Grammy. Sin embargo, fue en 2001 que recibió el Grammy por sus contribuciones artísticas a la industria de la música. Marley cantó, sobre todo, desde el amor hasta la libertad y la autorreflexión.