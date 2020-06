Luz Casal habló durante la cuarentena con Pau Donés y ha desvelado en ‘Espejo público’ lo último que le dijo

“Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega. Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. ¡Te quiero!”. Con estas palabras, Luz Casal, se despedía de su buen amigo, Pau Donés.

Su muerte el pasado 9 de junio ha resultado un duro golpe para muchos. Porque era un artista que se hacía querer, por el público y por sus colegas de profesión. Porque como dijo en una ocasión Malú, nadie tenía nada malo que decir de él. Transmitía buen rollo y se convirtió en un ejemplo por el optimismo que derrochó durante toda su lucha contra el cáncer a lo largo de cinco años.

Todo eso ha hecho que haya quedado mucha gente tocado por el desenlace y una de ellas es Luz Casal que pudo hablar con él poco antes del final. Le llamó durante el confinamiento cuando tiró a agenda para llamar a los amigos y saber cómo estaban. “Sabía perfectamente que le quedaba muy poco tiempo. Poco tiempo es muy poco tiempo. Se emocionó muchísimo”, explicó en una conexión desde A Coruña con Espejo público.

.@LuzCasalOficial cuenta emocionada su última conversación con Pau Donés: "Antes de que te vayas quiero decirte que te quiero" ▶https://t.co/xb8IWDoRzN pic.twitter.com/a8xGncV1sH — Espejo Público (@EspejoPublico) June 15, 2020

No ha desvelado la intimidad de esa conversación, pero sí ha reproducido lo último que le dijo: “No sé si nos veremos, pero antes de que te vayas te quiero decir que te quiero”. Y hay poco más que decir cuando se demuestra ese amor de manera tan honesta.

Aunque ya se esperaba el desenlace, no por eso la noticia resultó menos impactante. "El haber hablado de esa manera tan intensa, directa y emocionante con Pau, me hizo venirme abajo y pasé un día en que me cuestioné cantidad de cosas que generalmente son certezas en mi vida, pero esos dos días estuve en una situación emocionalmente dura", aseguró sobre el mal día que pasó ese 9 de junio.

Querido Pau, D.E.P

Supe cuando hablamos por teléfono, que te estabas despidiendo de mi.

Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso colega.

Somos muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero! pic.twitter.com/pfEGRXBRnZ — Luz Casal (@LuzCasalOficial) June 9, 2020

Luz Casal también sabe lo que es batallar contra el cáncer, ella lo tuvo de pecho y logró vencerlo. No ha sido el caso de Pau Donés. La gallega lo tiene claro, estas experiencias te ayudan a darte cuenta de “que hay que acompañar a la gente cuando sabes que se van a ir o incluso después de que se han ido".