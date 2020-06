Agoney: “‘Más’ es la primera canción que le enseñé a Mónica Naranjo y le encantó”

Agoney no para de sorprendernos. El cantante canario, que nos regaló un impresionante mushup de sus temas Black y Libertad, ahora ha anunciad que lanzará su nuevo tema Más el próximo viernes 19 de junio. De hecho, este nuevo single, tal y como ha asegurado el cantante es el “inicio de algo maravilloso”.

Ahora, para hablar de este nuevo tema y sobre lo que está preparando para su primer disco, Agoney se ha conectado a nuestro último LOS40 Instagram Live para charlar con nuestro querido Félix Castillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AGONEY (@agoney) el 5 Jun, 2020 a las 4:30 PDT

Desde Tenerife, donde ha pasado el cantante la cuarentena, el joven nos ha abierto la cámara delantera de su móvil. Nos recibe con una enorme sonrisa, asegurando que no lo ha pasado tan mal durante esta cuarentena ya que él es muy casero. Eso sí, confiesa que ha estado hablando mucho por WhatsApp. Entre las personas con las que más contacto ha tenido ha sido con Miriam Rodríguez, su ex compañera de OT: “Hablamos por el grupo de OT, siempre mantenemos relación, pero durante el confinamiento más. Creo que con quien más he hablado ha sido con Miriam”.

Más, su tercer single

Tras lanzar Quizás y Libertad, este viernes Agoney saca a la luz Más, su tercer single. “Estoy súper nervioso, es como si fuese el primero”, asegura el canario.

Eso sí, el tema lleva escrito bastante tiempo: “Este single nació en realidad en 2018, es la segunda canción que compuse. Cuando saqué Libertad leía que la gente ponía ‘qué ganas de escuchar más’ y me rayé pensando lo que lo sabían”.

Entre las personas que ya han escuchado el tema se encuentra Mónica Naranjo, a quien Agoney conoció como jurado en Operación Triunfo y con quien tiene una bonita amistad: “Más es la primera canción que le enseñé a Mónica y le encantó. La cantó en su casa y fue impresionante”.

Pero no es la única artista que ha escuchado el tema. Lola Índigo también ha podido disfrutar de la canción, tal y como ha contado: “Mimi escuchó mucho la canción. De hecho, me pasó algunas ideas”.

Sobre su primer disco

Más es el tercer single de su primer disco, tras Libertad y Quizás. El cantante ha adelantado algunos detalles sobre cómo sonará y parece que va a ser una auténtica pasada: “Hay de todo. Hay canciones donde mi voz tiene un despliegue brutal y son fuegos artificiales. Otras, la producción coge protagonismo. Las letras son bastante profundas”.

Aunque Agoney ha confirmado que las letras no están conectadas por las letras, sí que lo están en cuanto a la producción se refiere: “El disco tiene una cosa y es que cuando acaba la música se une a la primera canción”.

Además, Agoney ha asegurado que hay un tema bastante subido de todo, ya que lo escribió totalmente enfadado:

“Me arrepentí un día de hacer cosas que no tenía que hacer, me puse al piano, y empecé a decir de todo. Esa canción no iba a salir y era para mandársela a esa persona. De hecho, se la envié por un mail. Esa persona no se lo tomó muy bien”.

Vamos, que Agoney nos ha dejado con el hype por las nubes con esta canción.

Sobre la decisión de Pablo Alborán

Este miércoles, 17 de junio, Pablo Alborán ha publicado un vídeo en sus redes sociales contando que es homosexual. Agoney ha querido mostrar todo su apoyo al malagueño en su cuenta de Instagram, aplaudiendo sus palabras.

Félix ha querido hablar con Agoney sobre el tema: “Se da por hecho de que todo el mundo es heterosexual y no es así. Yo me replanteo muchas cosa y digo ‘Si no lo hubiese dicho, ¿hubiese sido todo diferente?’. Pablo es un referente y puede ayudar a muchas personas a sentirse identificados”.

Además, el cantante canario ha comentado que para una persona no es fácil salir del armario y que nadie tiene que juzgar cuándo lo haces: “Las personas que hemos salido del armario lo hemos pasado mal diciéndolo. Cuando yo salí del armario con mi madre ella me dijo que ya lo sabía. Me lo dije con cariño. Por eso veo mal que la gente ponga en redes sociales que ya sabía lo de Pablo”.

Agoney, quien estará también en el Orgullo que organiza Madrid online, ha hablado alto y claro sobre la situación LGTBI: “Queda muchísimo por alcanzar. Las cosas no han cambiado tanto. Siguen pasando cosas fuera. No solo a lo que nos pasa a nosotros mismos. Hay que mirar a nuestro alrededor, que no te pase a ti no significa que no esté pasando”

En cuanto a su carrera, Agoney ha dejado claro que él nunca ha sentido discriminación dentro de la industria: “A mí siempre me han respetado mucho todo. Jamás me han dicho nada. Yo estoy muy feliz con mi Universal Music”.

Para terminar, hemos jugado con Agoney a nuestro juego favorito: ¿Qué prefieres? El cantante ha tenido que elegir entre dos opciones, algunas de ellas bastante peliagudas.