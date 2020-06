Pablo Alborán se sincera: "Soy homosexual, quiero sentirme igual de libre que mis canciones"

Pablo Alborán ha sorprendido hoy con un contundente mensaje en el que, al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, su vida privada era la principal protagonista. Con un buen motivo: el cantautor se ha sincerado sobre su orientación sexual.

A través de un vídeo, de aproximadamente 3 minutos de duración y bajo el mensaje "Tengo algo que deciros", Pablo Alborán ha explicado los motivos que le han impulsado a decir abiertamente que es homosexual, anteponiendo su felicidad a cualquier otra razón en un mensaje que, en pocos segundos se ha llenado de aplausos en las redes sociales.

Un discurso que comenzaba así: "Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, ese que nos hace más fuertes y mejores y hoy, desde ese amor, me gustaría contaros algo muy personal. Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad desde el racismo, la xenofobia el machismo, la transfobia, la homofobia…y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso."

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o, simplemente le da igual, ya que, en mi casa y en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido y me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", así continuaba la declaración de Alborán, que acaba de cumplir 31 años.

Por otra parte, el cantante también ha querido mostrar cómo la industria de la música le ha apoyado, alegando que nunca se ha sentido discriminado por su orientación sexual: "En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner…jamás me he sentido discriminado o odiado, ni he sentido que decepcionaba a nadie por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo siente así. Y por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo lo hago por mí."

Continuando con una revelación de lo más sincera y visiblemente emocionado, Alborán seguía así, enlazando sus sentimientos con su música: “Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor y siempre he pensado que se puede sentir identificado cualquier, sin importar el género, la edad o incluso el idioma porque para mí la música es libre. Y quiero sentirme igual de libre que mis canciones.”

Unas palabras tan sinceras, profundas y llenas de sentimiento que en tan solo unos minutos han conseguido hacerse con los aplausos de muchos de los rostros más populares del mundo de la música y las artes en general. Con palabras de admiración de compañeros de profesión como Alejandro Sanz, Rosalía, Vanesa Martín, David Bisbal o Pablo López, entre otros.

Sin duda, un mensaje lleno de valentía que seguro se convertirá en la inspiración de muchas personas que, como él, quieran dar el paso de mostrarse abiertamente tal y como son.