¿Le ha cantado Katy Perry su nueva canción a su bebé?

Katy Perry está en la recta final de su embarazo y ya no hay aparición pública ya sea sobre un escenario o en sus redes sociales en las que su barriga no acapare todos los focos. Pese a todo la intérprete sigue agendando eventos en los que participará como Rock the Vote o Can't Cancel Pride.

Pero entre shows y rodajes como el del videoclip Daisies en el que se desnudó para mostrar al 100% la naturalidad de su maternidad, la solista californiana también saca ratos libres para relajarse, respirar profundamente y mirar al horizonte.

Con un vestido multicolor que simula la forma de un poncho, Katy Perry mostraba uno de esos momentos en pleno desierto junto al texto: "i’ve got to shed all this skin; if I want the distance; let the sun in; pull out the weeds; and focus my vision".

La reacción de sus millones de seguidores no se hizo esperar y muchos de ellos han especulado con que la californiana ya está preparando el siguiente paso tras presentar oficialmente Daisies hace unas semanas.

Un nuevo single para su futuro proyecto musical en el que su bebé, una niña, podría ser una de las grandes protagonistas. Muchos de sus fans apuntan a que la letra de la canción tiene una clara destinataria.

Porque si hay alguien que ha podido escuchar todas las futuras canciones de Katy Perry desde hace meses ha sido su futura hija que tendrá junto al actor Orlando Bloom.