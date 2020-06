Dua Lipa, Ana Mena, Nea: ¿cuál será el primer número uno del verano?

La de este sábado será la última lista de la primavera de 2020 (la estación de las flores termina este sábado por la noche) y de ella saldrá, por tanto, la canción que empezará el verano en el número uno. A día de hoy ese puesto está ocupado por Dua Lipa con Physical, uno de los dos temas que la británica de origen kosovar tiene en el chart (también fue número uno con Don't start now, actualmente en el #29). El sonido bailable de Dua Lipa sería muy apropiado para entrar en la época estival, la más festiva del año. Pero también hay que contar como posibles líderes con algunos de sus perseguidores.

En el #2, Fred de Palma y Ana Mena están a un solo paso de recuperar el primer puesto con Se iluminaba. Cerrando las posiciones de podio, en el #3 está Nea con Some say, canción que aún no se ha colgado la medalla de oro; es la primera que esta sueca inserta en la lista, y lo suyo sería llegar y besar el santo. A los artistas de Suecia siempre se les ha dado muy bien el chart de LOS40 y Nea puede ser el próximo ejemplo. Las tres semanas que ha estado en lo alto The Weeknd con Blinding lights (dos de ellas consecutivas) podrían convertirse en cuatro si remonta desde la cuarta plaza y se aupa de nuevo en la cumbre. Algo más alejada, en el #7, está Lady Gaga con Stupid love, que tampoco ha sido número uno todavía; pero de la Germanotta puede esperarse cualquier cosa.

El malagueño Pablo López con Mariposa es el único candidato de la semana. El cantante, compositor y pianista podría regresar con este single a nuestra lista, donde siempre ha brillado con éxito. Si lograra entrar —para ello debe recibir apoyos suficientes con el HT #MiVoto40— aumentaría el contingente de artistas andaluces en el ránking: Ana Mena, Pablo Alborán, Lola Índigo, Beret y Sinsinati están dejando en estos días bien alto el pabellón sureño.

