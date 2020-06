Ya es casi un classic más. Brandon Flowers, el líder y vocalista de The Killers, cumple 39 años con una carrera más que consolidada y a punto de lanzar un nuevo disco, Imploding de mirage, para el cual ha tenido que reinventarse, cambiar de productores y explorar nuevos sonidos.

Brandon nació en Nevada en el seno de una familia mormona. Siempre ha mantenido sus creencias, y aunque no es practicante, nunca ha renunciado a su fe. De hecho, es todo lo contrario a lo que se podría pensar de una estrella de su nivel: no bebe alcohol, no fuma y podría verse como el yerno perfecto. Nunca ha escondido su fe, e incluso grabó en 2011 un vídeo en el que se declaraba "padre, esposo y mormón".

En una entrevista en la revista Rolling Stone habló abiertamente sobre la religión para desmentir mitos: "Son muchas las connotaciones que acompañan a la música y el rock, y suelen llevarte al sexo o el dinero y quizá por el tipo de infancia que he tenido, mi madre me llevaba a la iglesia, quería tomar un camino diferente. Supongo que desde el principio supe que ese no era el camino para mí", comentaba Flowers en dicho vídeo.

Fue uno de sus hermanos mayores el que le contagió la pasión por la música, introduciéndole con bandas como The Smiths, Nirvana, Metallica, Oasis o The Cure. Otra de sus grandes influencias, muy clara en los adelantos de este nuevo disco, es la música de Bruce Springsteen. "Un día, conduciendo por Las Vegas, puse una de esas emisoras de radio que se dedican al rock clásico y tocaron Born to Run. Tenía 24 años. En cuánto aparqué el coche, fui a comprarme el disco. Escuchando ese disco, en la cabeza no tenía New Jersey, sino una América que supe reconocer y que en cierta forma había olvidado", dice en una entrevista en Rolling Stone.

Así es Brandon Flowers, el rockero mormón que lidera The Killers

Antes de dedicarse a la música, desempeñó varios trabajos en el Gold Coast Hotel and Casino, en Las Vegas, y fue camarero y friegaplatos hasta que llegó su gran oportunidad. Después de tocar en pequeños grupos, Flowers contestó a un anuncio del guitarrista Dave Keuning, que buscaba vocalista para una banda. Así se fundó The Killers en 2001, con Mark Stoermer de bajista y Ronnie Vannucci en la batería.

Hasta el momento han lanzado cinco álbumes de estudio: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day & Age (2008), Battle Bom (2012) y Wonderful Wonderful (2017), y este año llegará uno más. Se calcula que han vendido alrededor de 22 millones de discos en todo el mundo. Siempre han llegado al número 1 en Gran Bretaña, logrando mucho más éxito en este país que en sus Estados Unidos de origen.

Como solista, ha sacado dos discos. Con el primero de ellos, Flamingo (2010), llegó a ser disco de oro en varios países, mientras que el segundo, The Desired Effect (2015), pasó algo más desapercibido.

A la espera de saber si podremos verle con The Killers el próximo año en el BBK Live y y en el Mad Cool, podremos seguir escuchando la música de este rockero tan particular y alejado de los cánones que suelen ser habituales.