Black Eyed Peas y Maluma lanzan ‘Feel The Beat’: mira el vídeo y la letra

Can you feel the beat within my heart?

Can't you see my love shine through the dark?

Maluma, baby

Wuh

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Baby, I can feel it

I feel the beat

Baby, I can feel it, ah-ah

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Cuando vivo en el ambiente

No le mete' mucha mente

Pásalo con aguardiente

Y pa' que vea lo bueno que se siente y

Ella tiene un c*lo grande pero natural

Ella dice que lo heredó de su mamá

Y yo se lo creo porque por lo que veo

Rompe la disco con ese meneo

Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance

Aunque sé que ella no crea en romance, baby

Porque por lo que veo

Rompe la disco con ese meneo

Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance

Aunque sé que ella no crea en romance, baby

Baby girl, you my superstar

You the light that I see

On my lap like a computer

Yea mami, shake your booty así

Mami look at how cute you are, yeah

Baby, gimme your body

Let me do you like I wanna do you, yeah

Mira (Dice)

Mami, tienes tetas grandes pero natural

They not from a doctor 'cause she got 'em from her mom

Baby got a halo

And I can never say no

'Cause she got a booty like J.Lo

Girl, you got a halo

And I'm checkin' out your angles

You a sexy devil and my angel, baby

No e' latina, pero dice "papi" (Papi)

No quiere novio pero ella está pa' mí (Pa' mí)

Todo' le tiran, nunca responde

No hay na' que hacer, ella es así (Así)

E' la reina de la noche (Noche)

Conmigo se tira to'a la' pose' (Pose')

Ya vámono' p'al after party

I wanna feel your sexy body on me

Girl your booty like pastel, cake

I'ma kill the booty cartel, boom-boom

Girl you always be my angel

Rock the halo, yup, you my bad gal, ayy

You got the best ass in the world

Mami, dame dulce, dame caramel

You my morena, mami lookin' buena

Wanna put you in the Louis in the Chanel, ayy

Baby, got my love on grande, grande

Baby, won't you give it to me? Dame, dame

Mami give me pum-pum Monday, every day

Friday, Saturday, Sunday, wait

Mami, won't you come and tell me how you really want it?

If you really, really want it, baby, I'ma give it to you

I'll be all up in it, baby, I'll be all up on it

When I make you feel it betcha you'll be screamin' "Hallelujah"

Can you feel the beat within my heart?

Can't you see my love shine through the dark?