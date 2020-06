‘La Casa de Papel’: Así improvisaron los actores durante el rodaje

El éxito de La Casa de Papel es indiscutible. Es una de las series más vistas de Netflix y este hecho no solo se debe a la originalidad de la historia, sino también al carisma y la personalidad con la que que los actores han dotado a sus personajes.

Mientras esperamos noticias oficiales sobre una quinta temporada, Netflix ha publicado un vídeo comparando las diferencias entre el guion y el rodaje definitivo de una de las escenas más tensas que hay entre los protagonistas en su cuarta entrega.

Vemos cómo Palermo introduce su particular acento argentino (propio de Guillermo de la Serna), Tokio (Úrsula Corberó) y Río (Miguel Herrán) cambian algunas expresiones y el orden de las frases, Estocolmo (Esther Acebo) interviene en partes que no le corresponden y Bogotá (Hovik Keuchkerian) amenaza con el cuchillo a Denver (Jaime Lorente) cuando no está indicado en guion.

Aunque no es una gran improvisación, sí que son pequeños detalles que que señalan, especialmente, la profesionalidad del reparto, su concentración y su completa inmersión en el universo de cada uno de sus personajes.

Hace unos días, recordábamos la secuencia de Los Hombres de Paco que predijo la trama de La Casa de Papel. Igualmente, esta ficción de atracadores podría tener un remake muy diferente a como lo conocemos.