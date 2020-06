Muere el compositor de Movierecord, la sintonía que marcó nuestra infancia en el cine

Tristes noticias para todos los que añoramos aquella dulce juventud en la que íbamos a las salas de cine, nos inflábamos a palomitas y disfrutábamos del amplio tornasol de tráilers promocionales.

Hoy toca decir adiós a uno de esos compositores que marcó nuestro pasado: Josep Llobell i Oliver, el artífice de la famosa sintonía de Movierecord que escuchábamos antes de cada película. El músico, que llevaba enfermo desde hacía meses, se despidió a través de Facebook con el siguiente mensaje:

Queridos amigos, hoy doy mi último adiós. Me voy, no sé muy bien dónde, pero con la esperanza de reencontrarme con la gente que más quiero y que se fueron antes que yo. Dejo en herencia mis raíces en cada uno de mis cuatro hijos, que han sido mi mayor orgullo y la mayor producción de mi vida, así como los recuerdos y buenos momentos que he compartido en mi profesión y donde he dejado mi huella y lo mejor de mí en cada reto. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo, que han sido de gran ayuda. Hasta siempre