Los artistas celebraron el Día de la música con el setlist del concierto que no pudieron dar

Este domingo hemos celebrado el Día de la Música. En LOS40 repasábamos los discos que cambiaron nuestra vida, los de quienes hacemos la radio. Pero este año todo ha sido un poco raro, diferente. La crisis sanitaria y las medidas de distanciamiento social no han hecho posibles conciertos ni festivales.

Nos hemos perdido directos que no sabemos cuándo volveremos a recuperar. O sí, porque iniciativas para retomar el pulso con la música no faltan. Si hace unos días asistimos al primer concierto desde el coche para ver a Marlon y a Rulo y La Contrabanda, ¿por qué no asistir a un concierto a través de ese setlist que nunca pudo ser?

Dani Fernández, durente uno de sus conciertos. / Cortesía de Apple Music.

Para conmemorar el Día de la Música, Apple Music ha hecho un ejercicio de nostalgia y esperanza, lanzando una selección de playlists con algunos artistas españoles que han tenido que posponer sus actuaciones previstas para estos días. Es una buena manera de celebrar y apoyar a todos aquellos grupos y cantantes que no pueden actuar.

El 18 de julio, por ejemplo, estaba previsto el concierto de Aitana en el Starlite de Marbella. Las canciones que iban a formar parte de aquel setlist, están en esta playlist.

El malagueño Pablo López tenía previsto presentar Unikornio en directo en el Wizink Center el pasado 13 de junio. Y el 31 de julio teníamos una cita con Lola Índigo en el festival Puro Latino. O con Dani Fernández en Santander unos días antes.

Puedes encontrar más playlists de más artistas como Beret, Abraham Mateo, Rayden o Maikel Delacalle en este especial de Apple Music para el Día de la Música.

Los artistas y sus equipos afrontan un verano atípico que, pase lo que pase, nos empeñaremos en que esté cargado de música.