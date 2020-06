Rauw Alejandro y Brytiago estrenan ‘Cositas’: mira la letra y el video

Me imagino haciéndote cosita'

Blanquita de pelo rizo y espejuelos que hipnotizan, bebé

Si quiere' nos vemos ahorita (Uh-uh)

Pásame el number pa' apuntarlo y hacemo' to' lo que me imaginé

Yo desde que entré te noté

Y mis pichaera' las cachaste

No sé si fue que le gusté (Eh-eh)

No se si e' así, pero tú a mí sí me gustaste

Yo desde que entré te noté

Y mis pichaeras las cachaste

No sé si fue que me ennoté (No-oh)

No sé si es así, pero tú a mí

(Yo', Ra-Rauw)

Sus curva' mi mirada perturban (Wow)

No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva

Capsulea'o con tinte en la Suburban

Con la derecha agarra el pelo, usa los de'o de la zurda (Ey; ¡yah!)

Imagínate las cosa' ricas que voy hacer (Oh-oh-oh)

Ante' de esto prendimos un bate

Pa' que no sienta' cuando te mate

Jugando Smash su pussy hizo un splash (-plash, -plash)

Seguimo' dominando el match

Me la disfruto como cuando gasto cash (Ra-Rauw, ey)