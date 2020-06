Adara Molinero se une a la filosofía de vida de Dani Martín

Durante meses, nuestro querido Dani Martín, llenó sus redes de hashtag #LQMDLG, que traducido significaba ‘lo que me dé la gana’. Una frase que definía una filosofía de vida que había adoptado tanto en lo personal como en lo profesional y lo vimos reflejado en su último trabajo.

Ahora, parece que Adara Molinero ha optado por la misma filosofía, no sabemos si inspirada, o no, por el cantante. O eso, por lo menos, es lo que ha dicho en un directo que hizo junto a su madre. No están siendo tiempos fáciles para ellas tras su paso por distintos realities.

Adara pasó por Gran Hermano Vip y eso le hizo romper su matrimonio, enamorarse y desenamorarse. Y ahora tiene que ver cómo su ex, Hugo Sierra, compara el sexo que tenía con ella, con el que tiene con su actual pareja, Ivana Icardi con la que parece ser que ahora no le importaría tener hijos pese a la mala cara que puso durante el programa cuando se habló de un test de embarazo.

Por otro lado, su madre pasó por Supervivientes y su habitual discreción se quedó en el pasado cuando confesó los malos tratos que había sufrido y la mala relación con el padre de sus hijos. Una disputa familiar que se ha hecho pública y en términos no muy agradables.

Quizás sea todo esto que están viviendo lo que ha hecho reflexionar a Adara. “Hoy he estado pensando que yo siempre he sido un alma libre, que nunca me ha importado lo que pensara la gente, incluso mi madre me daba igual lo que pensaba”, recoge Lecturas.

Pero eso ya no es así y reconoce que ahora le importa mucho lo que digan los demás y no hace cosas por el qué dirán. De hecho, ha confesado que hace unos días “iba a quedar con una persona y no lo he hecho por el qué dirán”. Eso sí, no ha querido dar nombres y nos hemos quedado con ganas de saber quién con quién era ese encuentro del que tanto se hubiera hablado. Pero eso, le ha hecho tomar una decisión.

“A partir de ahora voy a hacer lo que me dé la gana, voy a hacer lo que quiera y el que quiera entenderlo bien y el que no, pues nada”, aseguraba.