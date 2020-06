Missing Michael Jackson: 11 años sin el Rey del Pop

Fue un 25 de junio de 2009 cuando la voz de Michael Jackson se apagó para siempre. Su influencia y legado musical para la historia son incuestionables, y siempre seguirá ostentando el título de Rey del Pop. Su llegada a la música y su larga trayectoria cambiaron para siempre la forma de concebir el género, y son muchos los artistas que han bebido de su talento para hacer música después.

Es difícil encontrar a alguien que no conozca su música, que no se haya topado con sus canciones y hayan marcado su vida para siempre. Para los seguidores o no tan conocedores de Jackson, hemos recopilado una playlist definitiva para entender a este gran artista en todas sus facetas. Desde sus inicios en los Jackson 5 hasta los últimos años, convertido en una auténtica estrella, estas son las mejores canciones del artista. Esta es la forma con la que le rendimos homenaje, con su enorme legado.

En esta playlist no solo se incluyen todos los números 1 de LOS40 de Michael, sino también todas las que han pasado por la lista, tanto en solitario como con sus hermanos. Además, incluimos algunas curiosidades que quizá no conocías, como sus duetos con Paul McCartney o Stevie Wonder, sus participaciones en We Are The World, y otras piezas escondidas como sus coros para Diana Ross o Donna Summer, su participación en The Simpsons, o el reciente hit de pistas de Sigala, con su voz de jovencito.

