Artistas que se inspiraron en Michael Jackson

Es indiscutible que Michael Jackson ha dejado tras él una estela artística que sirve de fuente de inspiración para gran multitud de artistas. El Rey del Pop ha sido y es una referencia musical, tanto vocalmente como en el baile y siempre con un marcado carácter innovador.

A día de hoy sigue estando muy presente por sí mismo y también en el reflejo de los cantantes que vieron en Jackson un modelo a seguir, que seguro son muchísimos más de los que aparecen en esta lista. Cabe decir, que en nuestra selección inevitablemente predominan aquellos que también comparten habilidades por el baile, al igual que ocurría con la súper estrella del pop.

Un legado que perdurará por siempre, a pesar de haberse cumplido ya 11 años de su fallecimiento.

Artistas que encontraron en Michael su fuente de inspiración

Uno de los que más recuerdan sobre el escenario al Rey del Pop. Además de un referente profesional, la relación personal entre ambos era bastante buena.

Ne-Yo

En su estilo musical y su forma de moverse se aprecia cómo se cumple lo que él mismo afirma de su inspiración en Jackson.

Chris Brown

El rapero es un fan de Michael Jackson abiertamente declarado. Chris Brown también comenzó su carrera siendo joven y con un derroche de talento, aunque después haya tenido sus altibajos.

El creador de Talk Dirty también ha afirmado que el Rey del Pop se encuentra entre sus principales referentes a la hora de crear música.

Es uno de los cantantes más populares de finales de los noventa e inicios de los 2000 y aparece en la versión póstuma de Love Never Felt So Good.

The Weeknd

Uno de los más comparados con Michael, sobre todo a nivel vocal.

Más que inspiración podría decirse admiración por esta gran figura de la música a nivel internacional. De hecho, tras la muerte de Michael Jackson, interpretó We are the world en un concierto por Haití y emocionó a los asistentes.

Janet Jackson

Además de compartir apellido y algún trabajo juntos como Scream, Janet tiene a su hermano mayor como ídolo. Aunque ella no ha alcanzado los triunfos del Rey del Pop, en muchas ocasiones se aprecia a nivel vocal el parentesco.

El mismo no ha declarado nunca ser fan del intérprete de Thriller, pero son más que frecuentes sus comparaciones estilísticas con Michael Jackson, sobre todo en lo relacionado con el baile. Tanto que hasta llegaron a circular rumores en Internet que los relacionaban como padre e hijo.

Las coreografías de Bootylicious son un ejemplo de la presencia de Michael en la idea de esta canción.

Una pequeña muestra del gran legado del Rey del Pop.