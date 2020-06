5 cosas que aprendimos charlando con Topic

Hay canciones que se quedan para quedarse, y Breaking Me de Topic con A7S es una de ellas. De hecho, es una de esas que triunfan durante meses y meses y nadie se cansa de escucharlas. El tema vio la luz en diciembre de 2019, y desde entonces ha protagonizado las reuniones con amigos, las sesiones de hits en tu habitación y la playlist de tus canciones favoritas.

En LOS40 tuvimos el placer de charlar con el DJ alemán/croata el pasado 23 de junio. Además de compartir sus sensaciones tras arrasar en las listas de éxitos internacionales, también mencionó su tema Solo Contigo con Juan Magán, del que no empezó muy convencido pero acabó convirtiéndose en el descubrimiento de su nueva faceta.

Lo que aprendimos con Topic en esta charla fue reflexivo y muy gratificante. Y es que no todos los días se presenta la oportunidad de compartir unas palabras con el creador de uno de los hits más rompedores a nivel internacional, ¿no? Pero para compartir esta experiencia también contigo, recopilamos cinco de las ideas que más nos sorprendió de algunas de sus respuestas:

La música latina, la reina absoluta

Si hay algo que Tobias nos ha dejado claro es que Ozuna y Bad Bunny son dos de sus artistas urbanos favoritos, con los que trabajaría sin pensarlo dos veces. El DJ asegura que la música latina es una de las que más poder tienen actualmente en la industria de la música, y prueba de ello es la alianza que han establecido algunos de sus compañeros de género con los artistas de la escena urbana. Topic confiesa que está "abierto a estas oportunidades".

Juntos es mejor

Como mencionamos en líneas anteriores, Breaking Me la creó junto a A7S, también conocido como Alex. Y es que asegura que esta experiencia ha sido una de las más gratificantes, pues también extrajeron un importante aprendizaje de ella. Topic le ha inspirado a Alex para darse una oportunidad en la producción de la música, mientras que A7S le ha impregnado de esa visión que tiene para desgranar las piezas de una idea, juntarlas y conseguir que tengan sentido.

No importa el lugar

Lo que quizás pocos conocían es que Breaking Me se grabó en una habitación pequeña de un Airbnb. Para él no hay excusas, si hay que ponerse manos a la obra con un tema, lo hará en cualquier lugar, siempre que cuente con un micrófono y los instrumentos esenciales para hacerlo.

Nadie avisa del éxito

El alemán/croata jamás imaginaba que su tema tendría un alcance internacional. Aunque sus anteriores canciones ya triunfaron en algún que otro país europeo, no tenía consciencia de que este acabaría derribando fronteras e, incluso, conquistando Estados Unidos. En España también ha aterrizado con fuerza, colándose en la Lista de LOS40 y creando altas expectativas dentro de ella. "Es un sueño", confiesa Tobias.

No es cosa de un hit

Pero para él no es suficiente. Y es que actualmente no solo disfruta del éxito de Breaking Me, sino que también pone la vista hacia el futuro. Él quiere más y más, y parece que nos lo demostrará muy pronto. Tiene preparadas dos canciones que la discográfica estudiará para así decidir cuál se lanzará para convertir a Topic de nuevo en uno de los DJs más sonados del panorama.

Tobias no esperaba el éxito de su tema, pero lo consiguió y hoy suena en muchos de los ránkings internacionales. Lo que llega después es la continuación de una prometedora carrera de logros y consolidación dentro de la industria.