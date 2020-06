El polémico Tekashi 6ix9ine se viene arriba con su Nº1 de ventas con Nicki Minaj y ‘Trollz’

Había mucha expectación puesta en Trollz, la última colaboración de Nicki Minaj con el polémico Tekashi 6ix9ine. El rapero ha pasado la cuarentena en arresto domiciliario cumpliendo condena y todavía le queda un tiempo. Había quién entendía que se le diera esta oportunidad, y quién lo criticaba.

El caso es que al final la canción ha resultado ser un bombazo que ha debutado directamente en el nº1 de ventas de Estados Unidos, convirtiéndose en la canción que mayor número de ventas ha tenido en lo que va de 2020.

Además, este logro ha convertido a Nicki Minaj en la primera rapera de este siglo que consigue este puesto siendo cantante principal. Ella ya había llegado al nº1 antes, con su featuring en el remix de Say so, de Doja Cat. Y, por si no fuera suficiente, además, ha conseguido empatar con Elvis Presley con el mismo número de entradas en esta lista de ventas, 109 cada uno.

El tema lo lanzaron el 12 de junio y, en tan solo una semana, consiguió 130 millones de visualizaciones en Youtube y más de 23 millones de reproducciones en Spotify. Números que no dejan de crecer. Tanto éxito musical se ha visto reflejado en su cuenta de Instagram que esta semana ha crecido hasta alcanzar los 117 millones de seguidores, lo que la convierte en la primera y única rapera en obtener esta cifra en esta red social.

Aunque hay que reconocer que, a la hora de celebrar, la exuberante rapera ha sido mucho más discreta que su compañero de tema. Ha dado las gracias y ha expresado lo mucho que ama a sus seguidores. “Tú hiciste que te quisiese y te apreciase”, le decía Tekashi.

Lo de él ha sido otra historia. Ha abierto una botella de champagne mientras no podía dejar de gritar. “# 1 EN @billboard NO PUEDES DETENERME. NO ME PUEDES PARAR. ¡¡¡NO TE DIJE!!!!!!!!!!!!! NO RADIOOOOOOOOO (ZERO) @applemusic @spotify @thelarryjackson @carlchery NO NOS DIERON NINGUNA LISTA DE REPRODUCCIÓN PRINCIPAL en Spotify y Apple. SE CANSARON TAN DE EMPUJAR DURO. DEJA QUE EL MUNDO SEPA LO QUE HICIMOS!!!! NO PUEDES BRILLAR MEEEEEH…SOY GRANDE, UNA SUPER ESTRELLAAAAA ... OH Y TODAS LAS FANBASES QUE SE HAN UNIDO PARA EVITAR ESTE NÚMERO UNO NO LO LOGRARON”.

Está claro que se ha crecido con este éxito y que sus haters tienen 6ix9ine para rato.