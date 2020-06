Natalia Lacunza: “Este año he puesto los pies en la tierra sobre lo que conlleva mi trabajo”

Hay artistas con rollo y otros con rollazo. Aunque estos últimos se ven menos, Natalia Lacunza puede presumir de pertenecer a este grupo. La cantante pamplonica, a la que conocimos gracias a Operación Triunfo 2018, ha demostrado en tan solo un año que su música tiene identidad propia.

Natalia se estrenó en la industria por todo lo alto, con un single precioso llamado Nana Triste junto a Guitarricadelafuente. El tema se convirtió en todo un éxito y la carrera de Lacunza comenzó a despegar. Semanas después lanzó su primer EP: otras alas. Con un estilo definido y una buena producción, el álbum se posicionó entre los más escuchados.

Ya ha pasado un año de aquellos acontecimientos, pero Natalia sigue brillando con luz propia. La joven lanzó a principios de marzo su segundo trabajo: ep2. Lo hizo nada más empezar la crisis del coronavirus, teniendo que aplazar todos sus planes de promoción y su esperada gira. Por suerte, en tiempos de adversidad, la creatividad sigue floreciendo y Natalia quiso hacer algo para sus fans: un corto EP con cuatro de sus temas en acústico: en casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 18 Jun, 2020 a las 1:03 PDT

Para hablar sobre el proceso de creación de estas nuevas cuatro canciones y de sus planes de gira, en LOS40 hemos hablado con ella.

Pregunta (P): ¿Por qué has decidido lanzar estas cuatro canciones de ep2?

Natalia (N): Hice una selección y finalmente escogí estas cuatro porque me parecía que estaban bastante contrastadas con la producción del EP. Me apetecía mucho hacerlas como en directo. La gente me lo estaba pidiendo muchísimo y yo me resistí a hacerlo, a pesar de que me guste mucho. Con todo el tema del coronavirus, estando en casa, con un buen micro y un equipo pensé que no había mejor situación que esta para sacar los acústico.

P: ¿No pensaste ya en grabar el disco entero, que te quedarían 3?

N: Exactamente. No quería dar el pastel entero. Además, en la girita que vamos a hacer en verano las voy a cantar en varios sitios. Estoy muy contenta de que vayamos a poder cantar. Va a ser en un formato acústico y quería esperar un poco a que la gente escuchara las canciones en directo. Me parecía guay hacer una pildorita con las cuatro canciones y no las siete.

P: ¿Qué es lo más complicado de grabar en casa?

N: En realidad lo más complicado es que no lo había hecho nunca. La verdad es que me las apañé bastante bien, lo pillé bastante fácil y estuve mezclando las guitarras y la voz. Me sentí un poco producer y me pareció guay.

P: ¿Te vas a animar ahora a producir más tus canciones?

N: Esa es mi idea. Quiero hacer maquetas un poco estructuradas y con bastante recuros. Poco a poco, porque la producción es un mundo muy complicado. Pero la idea es ir aprendiendo y haciendo cada vez más cosas.

P: ¿Antes de la cuarentena tenías pensado sacar este álbum en acústico o ha nacido en el confinamiento?

N: Sí, fue a raíz del encierro prácticamente. Como tenía que estar en casa a la fuerza empecé a cantar con el ordenador ya grabar cosillas. Como sabía que la gente llevaba tiempo pidiéndomelo pues dije ‘hacemos un mini EP’ en acústico. Esa era la idea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lacunza (@natalialacunza) el 16 Jun, 2020 a las 5:27 PDT

P: ¿Y ha nacido nueva música en esta cuarentena?

N: He pensado más que escrito, la verdad. A cada persona le afecta de una manera, pero en mi caso el nivel artístico y creativo no ha sido muy satisfactorio. No podía salir a refrescarme, ni tenía cosas que me diviertan y me hagan crear. En ese sentido ha sido un poco frustrante. Pero yo siempre práctico. Creo que es importante entrenar porque cuando venga la inspiración todo será mucho más rápido. Sí que he escrito cosas, pero no estoy cien por cien contenta con ellas.

P: Has tenido que cambiar todo el plan de gira inicial, ¿no?

N: Claro. Hemos tenido que aplazar todo a partir de octubre sin saber cómo va a ser la dinámica en las salas. El formato, en principio se mantiene y todo lo de la gira grande será igual. Lo que pasa es que vamos a hacer una gira más pequeña de verano. De momento tenemos confirmados Gijón, Barcelona, Murcia y Pamplona. Esta gira va a ser como un aperitivo de la otra, por decirlo de alguna manera. Voy a ir con un teclista y un batería y lo haremos en espacios al aire libre, con sus medidas de seguridad. Creo que con un aforo de 400 personas. Tengo muchas ganas, la verdad.

P: De subir al escenario y todo, ¿no?

N: Por supuesto, yo todavía no he cantado mis canciones en directo, solo en cosas de halfplayback. Todavía no he ido con banda y tengo muchas ganas de hacerlo. Hace un año que salió mi primer trabajo y todavía no he cantado. ¡Me muero de ganas!

P: ¿Vas a llevar equipo de baile?

N: No, no, no. En esta gira no va a haber baile. Quería centrarlo mucho más en la música. Que fuese en directo, siendo un real concierto, ¿sabes? En otro momento, cuando haya más recursos o un repertorio más adaptado, sí que me gustaría. Creo que es mejor saber cuando tienes que hacerlo. Todavía no soy Rosalía, por decirlo de alguna manera.

P: Ha pasado un año desde que salió Otras alas, tu primer EP.

N: Sí, hace un año, todavía no me lo creo. Es muy fuerte porque pienso ‘Dios, solo un año’, pero por otra parte pienso que han pasado tantas cosas que en realidad la percepción del tiempo es un poco relativa.

P: ¿Qué balance sacas del año que ha pasado desde que sacaste el EP?

N: Me siento súper afortunada por haber podido hacer lo que he hecho. He trabajado un montón, pero todavía me queda muchísimo por aprender. Este año he puesto los pies en la tierra sobre lo que conlleva mi trabajo. Básicamente ha sido como ese proceso de acercamiento en el principio. Es lo básico que he aprendido este año. También me he conocido a mí misma trabajando, mis tiempo… ha sido un poco toma de contacto, la verdad.

P: En una entrevista para SModa, aseguraste que “ahora es cuando eres feliz”, que al salir de OT todo era muy caótico, ¿en qué sentido?

N: Es un poco evidente, en el sentido de que repente estás en un programa de televisión y muchísima gente te conoce. La gente te pregunta y quiere saber cosas de tu vida. Básicamente tienes que familiarizarte con que ya no eres una persona que vive en su casa con sus colegas. Si no que hay gente que se interesa por todo. A mí me gusta que a la gente le guste mi música, pero toda esa parte mediática, de prensa rosa, de haters es difícil familiarizarse con ellos, sobre todo al principio. Ha sido caótico en ese sentido. No he parado tampoco. No me había dado tiempo a disfrutar de lo que estaba haciendo, estaba pendiente de muchas cosas. Ahora voy mucho más tranquila y me tomo la cosas de forma diferente. Tengo todo mucho más asimilado, sé apreciarlas y disfrutarlas más.

P: ¿Y tú eres de las que se mete a ver qué se ha escrito sobre ti?

N: No, la verdad es que no. Si me pongo a hacer eso, no me merece la pena. Porque es una rayada siempre. Leo las cosas que me escribe la gente, por supuesto, y todo el cariño lo recibo. Pero las cosas malas es mejor no leerlas y menos buscarlas. No suman nada. Obviamente, las críticas constructivas sí las leo y me encantan, pero hasta cierto punto.

P: Te habrás metido muchas veces y habrás visto tu nombre en Trending Topic.

N: Sí, pero ya está. Yo me metí a un programa de televisión y son las consecuencias que tiene. Yo no puedo controlar la mente de la gente y decir que no hagan algo porque me molesta. Lo único que puedo hacer es centrarme en mi vida y la gente que tengo alrededor.

P: Te hemos visto también en un Fashion Show de HM que se hizo por internet, ¿qué es lo más loco que has hecho esta cuarentena?

N: Lo pienso y estoy haciendo cosa todo el rato con las que hubiese flipado hace dos años si me lo hubiesen dicho. Como modelo, siempre me ha gustado mucho la fotografía y la moda, y siempre he tenido una parte de eso. Empecé en una agencia de modelos hace muchísimo tiempo en Pamplona porque me metió una diseñadora. Luego lo dejé porque vi que no era lo mío. Pero siempre me ha gustado, la verdad. Lo tengo bastante presente. Que marcas me llamen y quieran contar conmigo, me gusta un montón.