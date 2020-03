‘EP2’: canción a canción, explicadas por Natalia Lacunza

Natalia Lacunza (Pamplona, 1999) es de esas artistas que tienen algo. Con tan solo 21 años, la joven ha demostrado que tiene talento de sobra para quedarse durante mucho tiempo en la industria. Nos sorprendió con su primer EP, otras alas, hace ocho meses y ahora lo hace con EP2.

Aunque parezca en un primer momento que Natalia no se ha calentado mucho la cabeza para ponerle el nombre, al revés. “Estuve muchísimo tiempo pensando en el nombre y tenía muchos barajados. Pero al final decidí llamarle EP2 porque creo que las canciones cuentan muchísimas cosas diferentes”, nos confesó la joven en esta entrevista. ¡Y tanto que cuentan!

LOS40 ha propuesto a Natalia que nos cuente de qué habla cada uno de las siete canciones de su EP2. ¡Para salir directamente de dudas! La artista, que habla muy bien (todo hay que decirlo), nos ha contestado encantada. Así que ya sabes, si quieres saber cómo se lo ocurrieron las canciones a Lacunza y qué estaba viviendo en ese momento. ¡Sigue leyendo!

Algo duele más

“Habla de un momento bastante catastrófico como se puede suponer por la letra. Habla de un momento en el que han pasado muchísimas cosas y que de repente te quedas sola contigo misma. Es básicamente como las consecuencias. Las cosas buenas y las cosas malas. La canción representa, sobre todo, las cosas malas que me han pasado.”

A otro lado

“Habla de echar de menos, básicamente. Habla de un amor que estuvo ahí y que te gustaría que volviese porque has vivido muchas cosas con él. A raíz de ese amor, que lo dejas por equis razones, y luego llegas a un punto en el que dice “joe, tío, echo de menos la tranquilidad que sentía con esta persona”. Aunque hubiese cosas que te jodiesen. Pero es que no es fácil echar de menos.”

Boys

“Es una canción que habla de cómo me he sentido yo respecto a los hombres que han intentado manipular mis pensamientos o mi forma de ser. Aunque hable desde un punto de vista amoroso, pero en realidad creo que hay muchas cosas retratables de cómo me he sentido a lo largo de mi vida. Sobre todo en una sociedad en la que hay muchos valores machistas. Está visto desde un punto de vista tranquilo, en ese sentido, pero sí que tiene muchas verdades. Básicamente es mi relación con los hombres. No con todo, obviamente, pero sí.”

Natalia Lacunza lanza 'EP2' / Foto cedida por Universal Music

Ya te vas

“Es la canción más especial el EP. Es verdad que la he producido yo casi al cien por cien. Habla de una despedida. Es verdad que, aunque hable de amor, también puede hablar de la vida en general. Habla de cuando tienes que asimilar que algo ha ocurrido -por mucho daño que te haya hecho, por muchas cosas malas que hayan pasado-, llega a un punto donde lo ves desde una perspectiva en el que piensas 'esto ha pasado porque tenía que pasar y me ha enseñado muchas cosas'. De todas las experiencias se aprende. Es como una despedida sobre algunas cosas. “

Dile

“A mí Dile me encanta, me parece súper guay esta canción. Habla sobre cuando tienes una relación con una persona y las cosas se empiezan a torcer por falta de comunicación o de honestidad. Dile habla un poco de eso, de que realmente no merece la pena. Muchas veces tenemos movidas con nuestra pareja o con nuestros amigos que se podría solucionar de una manera súper fácil. El cariño y el respeto debería estar por encima de cualquier cosa. Es mejor ser honesta y ser objetivo con que las cosas pasan. De eso de lo que habla.”

Olvídate de mí

“Es una canción totalmente de broken heart. Habla de una persona a la que has querido mucho, querías que tu relación con ella fuese de una manera, pero por motivos de la vida no ha podido ser. Ha llegado un punto en el que dice 'tío, paso, olvídate de mí. Prefiero desaparecer de tu mente'. Es como que lo has pasado tan mal que quiero que no sepas ni como me llamo.”

Llueve

“La letra de esta canción es increíble. Habla de cuando no puedes estar con una persona por circunstancias de la vida, pero en el fondo sabes que os queréis muchísimo. Recuerdas las cosas que os habéis dicho y las vivencias que habéis compartido. Habla desde la soledad de ya no estar con esa persona. De decirle iacuérdate de eso que tenemos, aunque te vayas, quiero que sepas que te quiero’. De eso habla.”

¿Dirías que es un disco de desamor?

"Diría que es un disco de muchas cosas. Ya no solo de amor sino de las relaciones interpesonales en general. Por eso no lo llamaría amores porque abarca más todavía. Es como el amor en muchas perspectivas y en muchas maneras de vivirlo. Sí, habla un poco de eso"

