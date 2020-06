Katy Perry le da un buen meneo a su barriga en su cepillado de dientes más movido

A Katy Perry la barriba del embarazo no le ha quitado las ganas de bailar. Parece que no hay dolor de pies o de espalda que impidan a la californiana crear una coreografía a medida del remix de Daisies durante su cepillado de dientes.

El meneo que le da la solista a su futuro retoño acaba con una apertura en el suelo que dado su avanzado estado de gestación es más 'hincar' la rodilla que otra cosa. Pero ya nos gustaría a muchos movernos con la soltura y agilidad que tiene la intérprete.

El vídeo ha sido resubido a las redes sociales por la comunidad de fans de Katy Perry que lo posteó originalmente en sus stories de Instagram. Oliver Heldens pone la banda sonora con el remix del que hasta ahora es el más reciente single de la futura mamá: Daisies.

Una canción que le ha servido a la californiana no sólo para presentar su futuro álbum de estudio sino para lucir su icónico embarazo completamente desnuda compartiéndolo con todos los amantes de su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕂𝕣𝕚𝕤 ✨ (@oneofthegayzz) el 23 Jun, 2020 a las 8:01 PDT

No mucho tiempo atrás también nos sorprendió anunciando la noticia de su embarazo en el videoclip de Never worn white del que se especula que también formará parte del futuro álbum de estudio de la vocalista junto con la canción Teary eyes que de momento no ha sido confirmada oficialmente.

Han pasado tres años desde que Katy Perry pusiera a la venta su último trabajo musical Witness. Una etapa que cierra ahora con KP5 cuyo título definitivo de momento no ha sido desvelado y que llegará el próximo 14 de agosto. Se cierra así una de las etapas más duras para la cantante que confesó que había sufrido una fuerte depresión por los resultados del elepé.