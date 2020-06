Dabiz Muñoz cuenta el martirio que ha vivido estos meses: “me sentía bloqueado”

Dabiz Muñoz es uno de los chefs más famosos de nuestro país. El cocinero cuenta con tres restaurantes muy exclusivos donde reserva con meses de antelación para probar sus exquisitos menús. Por desgracia, la crisis del coronavirus ha dejado mella también en su negocio y Dabiz ha querido compartir con su millón de seguidores y seguidoras de Instagram lo que ha sentido y cómo se va a enfrentar a la crisis que viene. Lo ha hecho con un vídeo de siete minutos que ha compartido.

El cocinero comienza diciendo la incertidumbre que sintió al principio del confinamiento: “El primer momento es de indecisión y de no tener conocimiento real de lo que está pasando. Los tres restaurantes cerrados, con 180 personas a tu cargo sin trabajar”.

Dabiz asegura que en ese momento no tenía ni idea de qué hacer: “Me sentía bloqueado y no sabía muy bien qué estaba pasando, qué iba a pasar y cuándo iba a durar”. Además, Dabiz ha recalcado los sacrificios que ha tenido que hacer en su vida desde hace 14 años con la apertura de su primer restaurante en Madrid: DiverXo.

Teniendo en cuenta la situación, a la tercera semana de confinamiento, Dabiz empieza a pensar soluciones a corto plazo para poder salvar sus negocios: “Empiezo a redefinir StreXo, DiverXo y GoXo, y lo que ello implica”.

Además, Cristina Pedroche ha sido un gran apoyo a la hora de reinventar estos negocios, tal y como cuenta el chef: “Desde hace años yo tengo mi particular Pepito Grillo que es Cristina. Constantemente hace de poli bueno y de poli malo. A veces me da una colleja por un lado y me da una caricia por otro. A veces es quien enciende la mecha para que todo ocurra”.

De este modo, nació el GoXo, que te lleva cocina de Dabiz a tu casa. “El GoXo es cocina casera imaginativa”, asegura. Se trata de pedidos a domicilio de las recetas que el propio chef ha ido creando en casa durante la pandemia. “Es algo que llevo 14 años sin hacer, empiezo a reedescubrir el cocinar de esta manera”, dice Dabiz a cámara, hablando sobre crear en casa.

Aunque Dabiz asegura que esta crisis ha sido “una caída realmente grande”, destaca que lo importante es “cómo eres capaz de levantarse”. Además, tras esta crisis, el chef asegura que va a cambiar toda la carta de DiverXo.