Katy Perry le ha dedicado esta canción a su hija

Katy Perry y Orlando Bloom aún no tiene claro cuál será el nombre de su hija y están esperando al parto para decidirlo (o eso nos han contado). Pero la pequeña que está a punto de llegar al mundo llegará con un pan bajo el brazo en forma de canción.

La solista californiana concedió una entrevista a la emisora NJR en Líbano en la que adelantó la exclusiva de que le ha compuesto y cantado un tema de su quinto álbum de estudio a su futura hija.

"Hay una canción en el disco llamada What makes a woman. Es una esperanza que tengo para mi futuro bebé en el que no tendrá límites a ninguno de sus sueños o lo que ella quiera ser o lo que ella piense que es. Y, ya sabes, ella puede cambiar en cualquier momento que ella quiera. Ella puede probar todo lo que quiera y darse cuenta de cómo funciona todo. Y creo que esta canción es tan importante para mí como para ella" explicó la intérprete durante la entrevista.

Hay que recordar que hace unos días la vocalista posteó una imagen con una misteriosa letra que entonces atribuimos a una futurible canción y que podría encajar a la perfección con esta descripción.

No es la primera vez que Katy Perry habla de las futuras canciones que formarán parte de KP5. El quinto álbum de estudio sigue rodeado de incógnitas pese a que su fecha de lanzamiento está más próxima de lo que nos pensamos: 14 de agosto. Pero poco a poco la intérprete va dejando pequeñas píldoras o adelantos sobre las canciones que podemos esperar. Como Teary eyes de la que habló hace apenas unos días.

Contando Teary Eyes, What makes a woman y Daisies, que ya pudimos disfrutar como primer single de presentación, quedaría por resolver la duda de qué pasará con canciones previas ya editadas como Never really over, Small talk, Harleys in Hawaii y Never worn white que no formaron parte de Witness (2017), su último álbum hasta la fecha.