Danna Paola apoya a la comunidad LGTBIQ+ en ‘TQ Y YA’: mira el video y la letra

¿Quién dice que va primero?

El beso, la cama, el café, el deseo con los desvelos

No importa quién seas, aquí solo importa que yo te quiero

Que yo te quiero y ya

Ey, que no te vengan a decir

Que tú no eres para mí

Que yo soy mucha cosa pa' que to' esto acaba ahí (eh, ey)

Y este amor es locura

Y no hay doctor ni cura

Que tenga el antídoto porque porque pa' esto no hay cura

Quien quiera frenar mi mente

Atarme, encerrarme o hacerme olvidarte pues que lo intente

Contigo pa'l mundo alzando bandera hasta la muerte



Tú me quieres y ya

Dame la mano por la banqueta

Y al que nos vea, no ponga etiquetas

Que en la calle se nos respeta

Amor es amor y que nadie se meta, ah-ah

Amor es amor y que nadie se meta, ah-ah-ah

Que no me vengan a decir

Que tú no eres para mí

Que yo soy mucha cosa pa' que to' esto acaba ahí

Y este amor es locura

Y no hay doctor ni cura

Que tenga el antídoto porque porque pa' esto no hay cura (no)

No hay, no hay, nah-nai

No hay, no hay, nah-nai

No hay, no ha-a-a-ay

No hay, no hay, nah-nai

No hay, no hay, nah-nai

No hay, no ha-a-a-ay

Mmm, mmm-mmm-mmm-mmm

Voy, contigo yo voy

Sin religión, sea izquierda o derecha

Sin reglas como un koi

Sé muy bien quién soy

Y si me dan hoy me da igual lo que pienses, amor es amor

Voy, contigo yo voy (mmm)

Sin religión, sea izquierda o derecha (nmm-mmm)

Sin reglas como un koi (ah-ah)

Sé muy bien quién soy

Y si me dan hoy me da igual lo que pienses, amor es amor