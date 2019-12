Jennifer Hudson brilla como Aretha Franklin en el avance de 'RESPECT'

Seguimos en plena efervescencia de las películas biográficas de músicos. Después de Bohemian Rhapsody, y Rocketman., ahora será Aretha Franklin la próxima artista cuya vida podremos ver en la gran pantalla.

Jennifer Hudson será la encargada de encarnar a Aretha Franklin después de que ella misma la eligiera de entre todas las candidatas. La actriz de Dreamgirls ya demostró que lo bordaría con una actuación espectacular en una fiesta anterior a los Grammy de Clive Davis.

Ya podemos ver el primer avance de esta nueva película, que llegará a los cines en agosto de 2020. Tras el ascenso de su carrera desde ser una niña que cantaba en el coro de la iglesia de su padre al estrellato internacional, RESPECT es la historia del viaje del icono de la música.

RESPECT - Teaser oficial

El primer avance muestra a Hudson cantando el Respect, uno de los grandes temas de la artista, escrito por Otis Redding, mientras se presenta en un escenario iluminado frente a la palabra RESPECT.

La dirección estará a cargo de Liesl Tommy, una directora de origen africano que fue nominada para un premio Tony por dirigir la producción de Broadway de Eclipsed, protagonizada por Lupita Nyong'o.

La cantante de soul que ganó 18 Grammy y vendió 75 millones de discos durante su carrera artística que incluye éxitos como Respect, Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools.

En 1987 fue la primera mujer en ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y siete años más tarde se convirtió en la galardonada más joven honrada por el Centro Kennedy. En su vida personal, la cantante tuvo una vida precoz y turbulenta con su primera maternidad cuando era apenas una niña, un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas.

Franklin falleció el 16 de agosto de 2018 a los 76 años a causa del cáncer de páncreas. Con ella desapareció la última gran superviviente de la era dorada de la música soul estadounidense.