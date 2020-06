Beyoncé anuncia su nuevo álbum visual: Black is king

Hace dos semanas os conté que Beyoncé y Disney estaban a punto de cerrar un millonario acuerdo valorado en 100 millones de dólares para que la solista estadounidense diera forma a tres diferentes proyectos. Pues a finales del próximo mes ya tendremos el primero entre nosotros.

La cantante ha anunciado que su nuevo álbum visual, Black is king, llegará a Disney+ el próximo 31 de julio. Dirigido y escrito por la propia Beyoncé, se concibió como una pieza complementaria y de acompañamiento al disco The Lion King: The gift en el que la intérprete ahondó en las raíces de la música negra.

Fue el acercamiento entre la solista y la compañía que marcará el devenir de los próximos años de ambos ya que las colaboraciones se extenderán durante algún tiempo. El estudio contará con Beyoncé para la banda sonora de Black Panther 2 y quién sabe si no se reservará algún papel en el largometraje para ella.

La intérprete ha reconocido a través de sus redes sociales que está feliz con esta nueva aventura: "Normalmente hago comentarios cortos y dulces, pero vi el trailer con mi familia y estoy emocionada (...). Black is king es un trabajo de amor. Es mi proyecto pasional que he estado rodando, investigando y editando día y noche durante el último año. Lo he dato todo y ahora es vuestro (...). Los acontecimientos de 2020 han hecho que la visión y el mensaje de la película sean incluso más relevantes (...). Creo que cuando la gente negra cuenta sus propias historias oidrenis cambiar el eje del mundo y contar nuestra historia REAL de un patrimonio y una riqueza de alma que nunca antes ha sido contada en los libros de historia. Con este álbum visual quise presentar elementos de la historia negra y la tradición africana con un girmo moderno y un mensaje universal y lo que realmente significa encontrar tu propia identidad y construir un legado (...). Sólo espero que la gente que lo vea se sienta inspirada y continúe contruyendo su legado que impacte en el mundo de una manera inconmensurable. Rezo para que todos vean la belleza y la resiliencia de nuestro pueblo".

Disney+ ha explicado en una nota de prensa parte de la estructura que tendrá este álbum visual: "Los viajes de las familias negras a través del tiempo son homenajeadas en un cuento sobre un joven rey cuyo viaje trasciende más allá de la revelación, el amor o la propia identidad. Sus ancestros le guían en su camino a su destino y con las enseñanzas de su padre y la guía del amor de su infancia, alcanza las virtudes necesarias para reclamar su casa y su trono. Estas lecciones atemporales son reveladas a través de voces negras de hoy. Black is king es una afirmación de un gran propósito con exuberantes imágenes que celebran la cultura y resiliencia negra. La película realza la belleza de la tradición y la excelencia negra".

Basada en la música de The Lion King: The Gift, y protagonizada por los artistas que participan en el álbum y algunas colaboraciones especiales, Black is King es un acto de memoria sobre la experiencia negra que compartirá todo el planeta. Los vídeos de My Power, Mood 4 Eva y Brown Skin Girl son un derroche de elegancia y espiritualidad. La película es una historia para todas las edades que esclarece y reconstruye el presente. Un reencuentro de culturas y creencias que comparten muchas generaciones. Una historia de cómo las personas que quedaron más heridas atesoran un don extraordinario y un futuro esperanzador.