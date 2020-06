KENZIE FT. SIA LANZAN 'EXHALE' CON UN VIDEO ESPECIAL DE CUARENTENA

Hace años que la cantante Sia encontró en Maddie Ziegler la imagen perfecta para su alter ego y así fue como la pequeña bailarina, ya no tan niña, gracias a tu talento artístico y a su gran expresividad se convirtió en la estrella visual de temas tan reseñables como Chandelier, Move Your Body o Cheap Thrills. Pero más allá de su buena relación profesional y personal con Maddie, los lazos de la artista australiana con la familia Ziegler no terminan ahí.

En esta caso ha sido Kenzie, la hermana menor de Maddie Ziegler, quien acompaña ahora a Sia a través del último sencillo de la joven en el que la intérprete de Unstoppble ha colaborado.

Bajo el título Exhale llega la primera colaboración de Kenzie Ziegler junto a Sia, una canción alegre y de lo más bailable, tal y como la presentaba en una entrevista con la revista People: "Trata sobre la necesidad de respirar y tener una fiesta. Es algo para lo que todos pueden levantarse y bailar, que es lo que realmente me encanta. Obviamente, el mundo está un poco loco en este momento, así que siento que esta canción definitivamente puede hacerte sentir capaz de dejar ir todo y simplemente baila en tu habitación y diviértete."

Sin embargo, no es la primera vez que Kenzie y Sia trabajan juntas, ya que en 2018 la joven artista lazó su segundo álbum Phases, en el que se encuentra el tema Wonderful, creado precisamente por Sia. "Escribí la canción, pero no estaba segura de si iba a lanzarla y ella (Sia) dijo: 'Dios mío, si no la lanzas tú, te la quitaré", explica Ziegler. "Ella siempre es un gran apoyo, pero nunca pensé que haría una canción conmigo. Estoy muy agradecida porque la admiro como un modelo a seguir y ella es mi inspiración en la música".

Exhale llega junto a un videoclip que, al igual que otros muchos, ha tenido que ser grabado en plena cuarentena y con los medios técnicos que el confinamiento permitía. Aunque con lo que sí ha contado la cantante de 16 años ha sido con la colaboración de su hermana Maddie, esta vez tras las cámaras: "Mi hermana filmó todo en un iPhone para mí e hicimos un baile de la canción, así que les pedí a todos mis amigos que bailaran la canción y me enviaran videos". Un baile diseñado al 100% pensando en la red social TikTok y que ya tiene su propio challenge.

Una muestra más de la buena relación de Sia con la familia Ziegler, justo cuando acaba de volver a las listas de éxitos de nuevo en compañía de Maddie con la canción Together, tema que formará parte de Music, su primer proyecto cinematográfico.

Definitivamente, ¡Sia es toda una cazatalentos!