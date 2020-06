Pablo Alborán, abrumado por las muestras de cariño recibidas

El pasado 17 de junio Pablo Alborán desvelaba en su perfil oficial de Instagram su homosexualidad. Algo que debería ser normal para cualquier ser humano, poder elegir libremente su condición sexual, sigue siendo algo noticiable. Pero la sociedad ha arropado masiva y orgullosamente al intérprete y éste ha sabido agradecerlo.

A través de un vídeo publicado en sus stories de IG, el solista malagueño ha querido agradecer todas y cada una de las muestras de cariño que le han llegado. Lo ha hecho con unas emotivas y emocionantes palabras.

"Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño, el aluvión de amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo. Estoy recibiendo historias preciosas, superinspiradoras. Me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo y que sepáis que me estáis inspirando muchísimo para todo lo que viene. Os mando un beso fuerte... y estoy superfeliz. Besitos" cuenta Pablo Alborán en su vídeo.

El cantante y compositor parece haber conseguido el objetivo de aquel vídeo del día 17 en el que explicaba que necesitaba ser "más feliz". Y no solo eso sino que abrirse públicamente le ha permitido conocer historias de muchos amigos y seguidores que le están inspirando para su nuevo proyecto musical.

Un disco que millones de personas están esperando poder disfrutar dentro de poco y que ahora sabemos que estará lleno de historias de amor inspiradoras. Porque no hay nada más bonito que amar a alguien sea cual sea su sexo.