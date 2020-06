Anabel Pantoja comparte el emotivo reencuentro con su madre

Anabel Pantoja, al igual que el resto de España, ha estado en confinamiento durante los últimos meses. La colaboradora de Telecinco, que reside en Madrid desde hace años, no ha podido ver a algunos de sus seres queridos hasta que ha podido salir de la capital. ¿La razón? Gran parte de su familia reside en Sevilla.

Por suerte, desde el pasado lunes 22 de junio, el movimiento entre comunidades autónomas es posible. De este modo, al igual que muchos otros jóvenes, Anabel ha puesto rumbo a Sevilla para abrazar a sus familiares después de más de seis meses.

La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en Instagram, a través de un emotivo vídeo, cómo ha sido este reencuentro tan esperado.

“Acabo de llegar a Sevilla. Estoy temblando, atacá. Llevo como medio año sin ver a mi madre ni a mi tía. No les he dicho nada y quiero darles una sorpresa”, comienza diciendo Anabel a la pantalla mientras empieza a sonar Del Olvido al No me acuerdo de su tía.

En el vídeo vemos a Anabel reencontrándose con algunos de sus familiares y amigos más cercanos. Sin duda, uno de los momentos más bonitos del vídeo es cuando Anabel abraza a su madre, quien se queda totalmente sorprendida al ver a su hija en la puerta de casa.

Otro momento que nos ha llegado al corazoncito ha sido cuando los sobrinos de Anabel acuden corriendo a abrazarle. Un momento muy bonito, ya que llevaban sin ver a su tía meses.

Una vez que se han terminado los reencuentros, en el vídeo podemos ver cómo Anabel pasa el día en la piscina junto a su primo Kiko Rivera y el resto de familiares. Además, la podemos ver bailar y tirarse a la piscina minutos antes de echarse la foto en topless que tanto ha dado que hablar.

El vídeo que ha compartido Anabel es el reflejo de lo que miles de personas han vivido al reencontrarse con sus familiares.