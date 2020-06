El recuerdo que hace llorar (de alegría) a Manuel Carrasco

Hay momentos en la vida, ya sean personales o profesionales, que le dejan a uno una huella imborrable. El ejemplo más cercano nos lo acaba de dar Manuel Carrasco que ha devuelto a la actualidad un recuerdo musical que, desafortunadamente, a día de hoy sería impensable de realizar.

El solista andaluz ha celebrado el primer aniversario de uno de los conciertos más importantes y multitudinarios de su dilatada carrera musical. Un 29 de junio de 2019 hacía vibrar el Estadio Metropolitano de Madrid ante casi 60.000 espectadores.

"Fue en Madrid un día como hoy hace un año... Me transporto a aquel momento y solo me sale llorar de alegría, el corazón se me salía por la boca y yo solo quería quereros, devolveros todo el amor con el que habíais venido... Qué noche de calor! Todo el equipo estábamos de los nervios, la emoción desbordada! Qué pasada lo que vivimos allí... Ahora solo quiero subirme a un escenario y volver a sentir lo inexplicable, cierro los ojos y a esta hora estaría cantando “Llámame loco” Madre mía! 😭🙏❌🏟" ha escrito el de Isla Cristina en su perfil oficial de Instagram.

Para aquel concierto de la gira La Cruz del Mapa agotó en un tiempo récord todas las entradas. Unas cifras más que impresionantes contando con que el estadio del Atlético del Madrid cuenta con aforo para 55.000 personas. Este show llegó poco después de su actuación en el Benito Villamarín de Sevilla donde vivió una de las noches en directo más emocionales y emocionantes. Un directo que también recordó hace unos días en su Instagram: "Feliz día de la música! Hoy justo hace un año que estábamos celebrando en Sevilla, en el estadio Benito Villamarín! Qué noche más bonita vivimos, sólo de pensarlo se me acelera el pulso,.🙏 Estas imágenes lo dicen todo y toman un significado aún más especial después de lo que estamos viviendo. #felizdiadelamusica"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_) el 29 Jun, 2020 a las 1:50 PDT

"Sin invitados, y en ocasiones sin nadie que le acompañase en el escenario, Manuel Carrasco se despedía con un discurso al amor en Que bonito es querer de la que posiblemente haya sido una de las mejores noches de su vida. Un concierto que no olvidará jamás; ni él, ni 55.000 personas que han aguantado lo inaguantable para verle cumplir un sueño donde más sabe ser él mismo: Encima de un escenario" así contábamos el concierto en LOS40.com apenas unas horas después de que los ecos de su voz dejaran de resonar en la capital.