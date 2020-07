Abraham Mateo se quita la camiseta y todos se acuerdan de la misma serie

“¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer”. Seguro que reconoces esta canción, aunque hayan pasado 17 años desde el estreno de Pasión de Gavilanes.

La telenovela colombiana se convirtió en todo un éxito que en España llegó de la mano de Antena 3 y que cautivó a millones de espectadores y espectadoras. De hecho, todavía muchas personas siguen suspirando cuando ven aquella imagen de Juan Reyes (Mario Cimarro) cabalgando con el toros desnudo. ¡Cómo olvidar aquel fotograma!

Pues bien, parece que Abraham Mateo ha querido rendir su pequeño homenaje a esta serie en la última foto de su cuenta de Instagram. Este martes, 29 de junio, el cantante de ¿Qué habrá pasao’? ha compartido una imagen donde aparece en una paradisiaca playa subido a un precioso corcel marrón.

Con gafas de sol, un pañuelo en el pelo y el torso desnudo, ¡Abraham aparece impresionante! Y es que el joven productor lleva tiempo ejercitando su cuerpo. ¡Y se nota! “Chilling in Mallorca”, ha escrito el artista junto a la imagen.

Ver esta publicación en Instagram Chilling in Mallorca ☀️🐴 #SigoALoMio Una publicación compartida de ᴬᴮᴿᴬᴴᴬᴹ ᴹᴬᵀᴱᴼ (@abrahammateo) el 30 Jun, 2020 a las 9:55 PDT

Por supuesto, en los comentarios han sido muchos los que han mencionado la famosa telenovela. “’Pasión de Gavilanes’, sintonízalo hoy a las 6pm por Telemundo”, escribió un usuario. Abraham ha aprovechado para hacer un llamamiento en tono de humor: “Que alguien llame a Telemundo”.

Además, el artista ha recibido un sinfín de halagos: “Quisiera ser caballo, para ser digna de que me montes”, “Abraham con bandana es lo mejor que me ha pasado esta cuarentena” o “Quién fuera cemento para sujetar este monumento”.

El cantante se encuentra relajándose unos días en la isla balear. El artista lanzó el pasado 19 de junio Sigo a lo mío, su sexto álbum de estudio, donde ha apostado por el sonido latino y urbano.