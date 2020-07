De Beyoncé a Rihanna: Megan Thee Stallion lo tiene claro

En 2018 comenzamos a seguirle la pista a Megan Thee Stallion cuando comenzó a despuntar en las listas de ventas estadounidenses. La rapera ha trabajado duro estos dos últimos años para seguir aumentado su fama y su éxito en todo el mundo y de buena fe que lo está logrando.

En marzo, justo cuando estalló la pandemia mundial, publicó su más reciente trabajo hasta la fecha, Suga, que se ha visto catapultado después de que grabase un remix solidario de Savage junto a Beyoncé. Ambas artistas son de Houston (Texas, Estados Unidos) y la colaboración salió rodada y rumbo a los primeros puestos de medio planeta.

Y su próximo objetivo, Rihanna, demuestra que la ambición no es el punto flaco de esta artista que está luchando por el trono del rap femenino frente a artistas de renombre como Nicki Minaj (con la que colaboró en Hot hit summer), o Cardi B.

La rapera ha puesto ahora sus ojos en Rihanna y en varias entrevistas promocionales para hablar de su dueto con Beyoncé ya ha contestado a la pregunta de cual le gustaría que fuera su siguiente estrella invitada.

"Riri no está lanzando música ahora mismo, pero en cualquier momento que esté preparada para hacerlo, cuando sea que ella quiera lanzar nueva música, sería con quien realmente, realmente, realmente me gustaría colaborar" explicó durante una entrevista con la emisora Miami's 99 Jamz.

Escuchando cómo cuenta que surgió su colaboración con Beyoncé no nos extrañaría que Megan Thee Stallion no se creyera que Rihanna acepte su oferta: "Alguien me llamó y me dijo que Beyoncé quería hacer un remix de Savage y yo dije... ¿qué? Cállate. Cállate. Me estás mintiendo. Beyoncé no quiere hacer nada conmigo. Vamos, soy yo. Sé que soy Megan Thee Stallion, pero demonios...".

Rihanna, ¿tú qué dices?