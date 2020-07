La película que ha hecho llorar a Cepeda: “Vaya fantasía”

Cepeda se ha emocionado. Aunque Eurovisión no sea la meta profesional del gallego, la película que cuenta la historia del festival parece haberle sacado más de una lágrima, algo que ha querido gritarlo a los cuatro vientos a través de Twitter: "Ayer vi la peli esta de Eurovisión y no lloré tanto con una peli en toda mi vida. Vaya fantasía de final", escribía.

Hace apenas unos días, Netflix estrenaba Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga, un film que cuenta la historia del festival vestida con rostros reconocidos como Rachel McAdams, Will Ferrel, Jon Kortajarena o Demi Lovato y que parece haber encantado al de Gentleman.



No es la primera vez que el artista cuenta haber llorado con alguna película. Hace unos meses, escribió por Twitter que le había emocionado Las aventuras del Doctor Dolittle: "He llorado toda la película? He llorado toda la película", afirmaba. Debe ser que el cantante es muy sentido para eso de ponerse frente a la pantalla y se mete de lleno en las películas que ve. Eso sí, parece que este último le toca el corazoncito más de la cuenta, ¿querrá ir a Eurovisión? RTVE, atentos.

Así, el cantante está a punto de sacar su próximo disco, pero antes de mostrarle al mundo sus nuevas canciones tiene un single que regalarnos y seguir saboreando el éxito de Bipolar, su canción junto a Pol 3.14 que tantos recuerdos le ha traido de su adolescencia.