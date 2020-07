Mario Casas: esto piensa sobre sus comparaciones con la foto de Fernando Simón

En esta época del año es normal que muchos posados celebrando la llegada del verano se hagan famosos. Lo que nadie se esperaba es que fuera uno protagonizado por Fernando Simón se convirtiera en el más viral del momento y mucho menos que lo hiciera por sus comparaciones, nada más y nada menos que…¡con Mario Casas!

El origen del revuelo no ha sido otro que la entrevista que el doctor ha concedido a la revista El País Semanal, en la que aparece retratado con el look de lo más motero que Twitter no ha pasado por alto.

Múltiples memes, comentarios y reacciones han llenado las redes sociales, aunque si ha habido alguna ganadora, sin duda, ha sido la que le relaciona con el personaje de Hache interpretado por Mario Casas en la película A Tres Metros Sobre El Cielo. eso sí, sin dejar a un lado las medidas de seguridad, el título más repetido en Twitter para la "película" de Fernando Simón sería A Tres Metros De Distancia, según han estipulado los usuarios de la red social.

Tal ha sido el número de tweets, que Mario Casas se ha convertido en tendencia gracias al posado en moto de Fernando Simón. Una oleada de creatividades ante las cuales ni el propio Mario Casas ha querido permanecer impasible. De hecho, él mismo compartía en sus stories de Instagram una ilustración del artista @jimmy_hache_ calificándola de "Maravilla". Por lo que parece que Mario Casas se ha tomado muy bien las comparaciones con el epidemiólogo, con quien aparece caricaturizado y compartiendo moto junto al mensaje "S ha vuelto"

Caricatura de Fernando Simón y Mario Casas. / Instagram @mario_houses

Un posado sobre el cual el propio Fernando Simón también ha dado su opinión en rueda de prensa, en la que ha dicho que era imposible no haber visto la fotografía. "Es una foto graciosa, curiosa", decía entre risas el doctor.

No es la primera revolución en redes sociales que causa Fernando Simón de manera indirecta, ya que, hace apenas unos días pudimos ver cómo otro artista le rendía homenaje con un mosaico en pleno barrio de Lavapiés, en Madrid. Sin dejar atrás los diseños de muñecos de acción inspirados en el médico, así como el popular tatuaje con el rostro de Simón.

¡La creatividad no tiene límites!