Nea y su ‘Some Say’ reconquistan el nº1 de LOS40

Nea le ha cogido el gusto a estar en la cúspide de la lista. La cantante sueva vuelve a coronar la lista por segunda semana no consecutiva con su temazo Some Say. Tras 14 semanas en lista, la compositora ha desbancado a Ana Mena y Fred de Palma y su Se Iluminaba del trono para sonar desde lo más alto, subiendo del #2 al #1.

Aunque su nombre real sea Linnea Sodahl, gracias al tema Some Say, todo el nombre la conoce como Nea, el apodo artístico que ha escogido. Hasta el momento de lanzar Some Say, la joven había estado muy presente en la industria musical, componiendo para otros. De hecho, en los créditos de canciones como Lush Life de Zara Larsson aparece su nombre.

Para Some Say, la sueca decidió samplear el hit Blue de Eiffel 65, utilizando su pegadiza melodía en el estribillo de la canción. “En realidad todo empezó como una broma”, confesó en una entrevista que hizo recientemente para LOS40. “Uno de mis compañeros estaba cantando esa canción mientras estábamos en el estudio y empezó a tocarla de otra manera… y cuando empezamos todos a tocarla nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo con ella”, termina diciendo.

¡Pues vaya con la broma! Some Say se ha convertido en una de las canciones del verano y ahora suena de nuevo desde lo más alto de la lista.