NEA presenta el éxito ‘Some Say’, una canción poco convencional perfecta para estos tiempos

Quédate con su conciso nombre. NEA es la nueva sensación del pop sueco en el sentido más amplio de la expresión. Esta joven autora lanzaba a finales de 2019 su canción Some Say, una canción adictiva que ha ido ganando adeptos con cada escucha y contagiándonos con su poderos gancho.

Y es que, en parte, el éxito de Some Say, reside en cómo NEA ha usado magistralmente el sampler de la popular canción Blue de Eiffel 65. Pero: ¿Por qué esta canción? Como la propia artista nos contó en una entrevista en LOS40: "En realidad todo empezó como una broma. Uno de mis compañeros estaba cantando esa canción mientras estábamos en el estudio y empezó a tocarla de otra manera… y cuando empezamos a tocarla todos nos dimos cuenta de que teníamos que intentar hacer algo con ella. Siempre me ha gustado mucho la música de los 90 y cuando empecé a cantarla me di cuenta de lo buena que era la melodía. Todo el mundo conoce la canción así que es mucho más fácil que ahora conecten con Some Say".

Más de 6 millones de reproducciones en Youtube avalan el éxito de esta canción que toma su melodía de un éxito de los noventa, pero que en realidad suena a algo completamente nuevo. Some Say, de hecho, llamó la atención del dj Felix Jaehn, que enseguida propuso a NEA encargarse del remix.

NEA está ya trabajando en su debut, un EP con varios singles para darse a conocer. Tal como nos contaba en esta entrevista. Para mí, es importante que la gente me empiece a conocer porque soy una nueva artista, así que creo que es la mejor manera".