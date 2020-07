Miguel Bosé: sus 10 mejores canciones

Miguel Bosé es un artista que ha dedicado su vida entera a la música y uno de los más versátiles de nuestro país. Cantante, actor, compositor, bailarín…desde sus inicios, su polifacética carrera artística fue todo un éxito y, en poco tiempo, se convirtió en uno de los ídolos juveniles más deseados de los años ochenta y noventa.

Hijo de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, Miguel Bosé siempre estuvo rodeado de grandes influencias artísticas, ya que sus padres eran amigos íntimos de personalidades tan representativas como Pablo Picasso o Ernest Hemingway.

Un estilo propio, auténtico e inconfundible junto a unas infinitas ganas de explorar la música sin límites, han hecho de muchas de las canciones de Miguel Bosé un gran fenómeno en todos y cada uno de sus veinte álbumes de estudio. Trayectoria reconocida con galardones de la talla del 'Premio Billboard Latino a la Trayectoria Artística' o la 'Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes'.

Las 10 mejores canciones de Miguel Bosé

Dentro de la carrera de Miguel Bosé hay ciertas canciones que son absolutamente inconfundibles y que resulta prácticamente imposible no conocer. Grandes aportaciones al pop español en las que tampoco han faltado colaboraciones, tanto que su álbum Papito es una recopilación de sus grandes éxitos de la mano de artistas como Laura Puaisini, Shakira, Ricky Martin o Paulina Rubio. Fórmula que repitió en 2012 con Papitwo, para el cual contó con Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Malú o su hermana Bimba Bosé.

Linda

Fue el primer gran éxito de Miguel Bosé y con el que dio el pistoletazo de salida al triunfo de su carrera musical. De hecho, el propio artista recordaba con un nostálgico vídeo su primera actuación interpretando esta melodía. Uno de los momentos más especiales de su carrera.

Amiga

Una de las imprescindibles que también se extraen de su primer trabajo y una de sus canciones más sentimentales: "Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo / Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso / Si he sido beso / Es que mis labios aprendieron / A ser beso para ti".

Morir De Amor

Una de las baladas más populares de toda la discografía del cantante dentro de su cuarto disco, Miguel, en el que también se encuentran otros temas reseñables como Te Amaré o Voy A Ganar. Una época en la que el éxito de Miguel Bosé comenzaba con su expansión internacional.

Amante Bandido

Sin duda uno de los temas más populares del cantante. Fue en 1985 y dentro de su álbum Bandido cuando conocíamos esta canción, que supuso el lanzamiento absoluto de Miguel Bosé al estrellato. Él era un ícono en si mismo y ésta, su banda sonora para puestas en escena que no pasaron desapercibidas.

Nena

Otra de las más reconocidas melodías de Miguel Bosé era presentada dentro de Salamandra y, posteriormente, reeditada en compañía de la cantante Paulina Rubio.

Los Chicos No Lloran

Tema que daba título a su décimo álbum de estudio cuando corría el año 1990 y cuya letra: "Los chicos no lloran , tienen que pelar", es toda una invitación a la reflexión. Como curiosidad, en la portada de este álbum Miguel Bosé duerme abrazado a una bebé, nada más y nada menos que, su sobrina Dora Postigo quien también se ha lanzado al mundo de la música.

Bambú

Una canción cuya letra bien podría ser un trabalenguas: "Como una intrépida libélula / Ante el espejo toda incrédula /Pone un reparo a su extra fécula".

Si Tú No Vuelves

Fue el gran éxito de su disco Bajo El Signo De Caín. Una balada romántica que se convirtió en una de las más escuchadas tanto en nuestro país como en Latinoamérica desde el momento de su lanzamiento. En su disco Papito fue Shakira quien la cantó a dúo con él.

Morenamía

Fue la carta de presentación del álbum Sereno. Una canción que arrasó en las listas de éxitos desde el momento de su lanzamiento gracias a su característico ritmo y a su juego de palabras. Una de las imprescindibles.

Como Un Lobo

Es una de las canciones de Miguel Bosé a la que más interpretaciones se le ha dado, desde ser considerada un canto al desamor hasta la soledad o la naturaleza del ser humano. En el año 2007 la reinterpretó compartiendo micrófono con su hermana Bimba Bosé, reedición con la que Como Un Lobo volvió a estar de plena actualidad.

Una carrera de lo más reseñable dentro de la música de nuestro país y de las artes en general, ya que, Miguel Bosé también ha trabajado como actor en más de una ocasión, incluyendo su papel en Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Vida que se verá reflejada próximamente en una serie de televisión que Movistar+ está preparando sobre la vida del artista y que seguro no dejará indiferente a nadie.

Y tu, ¿con qué canción de Miguel Bosé te quedarías?