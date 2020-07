Orlando Bloom desvela el detalle del embarazo de Katy Perry que no conocíamos

La pareja formada por Katy Perry y Orlando Bloom parecen haber encontrado la felicidad completa después de algunas idas y venidas. Y lo demuestran cada vez que uno habla del otro. Se complementan de tal manera que el uno da detalles del otro que no conocíamos.

Ese ha sido el caso del actor hablando sobre la solista californiana. De todo ello ha hablado en una entrevista con Associated Press en la que se ha referido al inminente nacimiento de su hija y a cómo está llevando el embarazo su futura mujer y mamá.

"Si no fuera por su gigantesco ombligo no sabrías que está embarazada. Ella es una fuerza de la naturaleza, obviamente, como todo el mundo sabe. Pero es realmente impresionante. No tiene ni una queja. Lo lleva con naturalidad. Es increíblemente inspirador ver la forma en la que se ha manejado durante todo este tiempo" ha explicado Orlando Bloom en palabras recogidas por Billboard.

Una actitud positiva de la que ya hizo gala hace unos días cuando recordó uno de los momentos más duros de su reciente carrera y que pudo acabar con su vida. "No sé si mi sonrisa fue alguna vez completamente mía pero estuve mucho tiempo viviendo de la validación, amor y admiración del mundo, y de repente todo cambió. Si no hubiera encontrado maneras de sentirme agradecida, me hubiera quedado atascada en la tristeza y probablemente me hubiera rendido".

Katy está pletórica. Ahora solo queda esperar al verano para escuchar su nuevo proyecto musical, KP5 del que ya hemos podido escuchar Daisies y del que se rumorea una sorprendente colaboración, y de paso celebrar el nacimiento de su bebé.