¿Cuánto dinero cuesta un divorcio?

Las relaciones de pareja pueden llegar a ser muy complicadas y más cuando se trata de un matrimonio que ya haya pasado en pareja muchos años, pudiendo ser todo un reto mantener viva la llama del amor, o cuando nos enfrentamos a otro tipo de problemas, como darnos cuenta de que estamos dentro de una relación tóxica.

Si hay algo en lo que el confinamiento y tanto tiempo dentro de casa en pareja ha contribuido ha sido en el aumento de solicitudes de divorcio. O, al menos, han sido muchas más las personas que se lo han planteado, cuestionándose "cuánto puede llegar a costar una separación".

El coste de separar un matrimonio en España

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una pregunta con una respuesta fija, ya que, cada matrimonio tiene un caso particular y el coste económico del divorcio dependerá de factores como si se tienen hijos en común, el tipo de contrato que firmasen en el momento de casarse, los bienes en común que haya o si es un divorcio de mutuo acuerdo o no.

El coste medio de un divorcio de mutuo acuerdo en nuestro país suele rondar entre los 1.000 y los 1.500 euros de media. Este sería el más sencillo y económico de los casos, en los que ambas partes pueden incluso compartir abogado y dialogar sobre las condiciones sin tener que recurrir.

Sin embargo, si el proceso de divorcio se complica y llegar a un acuerdo se plantea como una posibilidad remota, el precio de poner fin al matrimonio puede llegar a costar unos 15.000 euros en caso de que haya muchos bienes en común como objeto de discusión, por ejemplo. Según la web de información económica Fintonic, cada uno de los componentes del matrimonio se gastarían entre 800 y 1.600 euros en el abogado y entre 200 y 400 euros en el procurador y, cada uno tiene que tener el suyo propio. A este precio fijo habría que añadirle la suma de trámites en función de cómo de complejo sea el proceso de divorcio.

Divorcio exprés: las ofertas para acabar con tu matrimonio

Probablemente hayas oído hablar de los divorcios exprés, una nueva forma de terminar con tu matrimonio que está triunfando y mucho más después de la crisis del coronavirus. El precio de estos divorcios suele rondar los 200 euros y funciona en concepto de tarifa plana. Eso sí, en este caso el divorcio tiene que ser obligatoriamente de mutuo acuerdo, ya que no existe un proceso judicial de por medio.