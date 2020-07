Lorena Gómez, sobre su supuesta mala relación con Pilar Rubio: “Dejad de inventar”

La cantante Lorena Gómez y Pilar Rubio comparten familia. Mientras que la presentadora está casada con el futbolista Sergio Ramos, la cantante lleva años saliendo con su hermano René. De hecho, hace unas semanas, dieron la bienvenida a su primer bebé.

Aunque Lorena y Pilar han coincidido en muchos eventos (es lo que tienen las comidas familiares), se ha especulado mucho sobre si existe una mala relación entre ellas. Esta semana, Lorena ha zanjado estos rumores.

Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, donde animó a sus más de 280 mil seguidores y seguidoras a hacer preguntas. Uno de sus seguidores no se cortó un pelo y directamente le preguntó sobre el asunto: “¿Es verdad que no os lleváis bien Pilar Rubio y tú y que no sois amigas?”.

Lorena, sin tapujos, contestó que entre ellas no existe ni ha existido mala relación en ningún momento. “Esta pregunta se repite muchísimo”, empezó escribiendo la artista. “Espero que después de esto ya no se vuelva a especular sobre el tema”, continuó.

“No hay mala relación con Pilar Rubio ni jamás la ha habido. Dejad de inventar y sacar conclusiones falsas. ¡Por favoooooooooorrr sálvame!”, terminó diciendo.

De este modo, la que fue ganadora de Operación Triunfo 2006 pone punto final a todos los rumores sobre su relación con Pilar.