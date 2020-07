Las fotos de Dua Lipa que han incendiado Instagram

Sin ningún género de duda, Dua Lipa se ha convertido ya en una auténtica estrella a nivel mundial y no solo musicalmente hablando. No cabe duda que Future Nostalgia es uno de los discos del 2020 pero la artista no solo está logrando una enorme repercusión con sus canciones (la próxima será Hallucinate) sino por (casi) todo lo que hace.

Debido a la pandemia mundial provocada por el coronavirus Covid-19, su gira mundial se ha suspendido y hasta que la solista británica se ponga manos a la obra con su tercer disco (quizá hasta con colaboración de Madonna incluida) se ha encontrado con unos meses que está intentando aprovechar para relajarse.

Hace meses ya la vimos disfrutar de los primeros rayos del sol en territorio británico y desde entonces Dua Lipa se ha convertido en una referencia a la hora de lucir bikinis que se han convertido en tendencias.

Ver esta publicación en Instagram (✿◠‿◠) I’m shy (✿◠‿◠) Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa) el 5 Jul, 2020 a las 9:17 PDT

Pero a veces menos es más y un bikini básico negro de dos piezas puede sacudir las redes sociales. Sobre todo si atendemos a la cantidad de centímetros de piel que tapa el bañador de Dua Lipa.

Y eso que asegura que es tímida. Tres fotos que han incendiado Instagram desde el perfil oficial de Dua Lipa y con las cuales suma ya más de 4 millones de interacciones en apenas 8 horas. La cantante ha cambiado el fondo del escenario de sus posados veraniegos (de Londres a la paradisíaca isla caribeña de Santa Lucía) pero por fortuna para nosotros la modelo sigue siendo la misma.

De Paris Hilton a Tove Lo prácticamente no ha quedado celebrity o artista que no haya festejado con corazones, llamas o aplausos las imágenes de la solista británica. Y hay incluso quién se ha permitido darle un consejillo: "No seas tímida y pon algo más"...