Alizzz apoya a la escena emergente en su nuevo proyecto: ‘Desclasificados’

Cristian Quirante es el músico detrás de Alizzz, sin duda, una de las figuras del momento en la producción musical de nuestro país. Comenzamos a oir hablar de él en las canciones de C. Tangana, pero también ha dejado su impronta en tracks de artistas de prestigio como Rosalía, Aitana y Lola Índigo o Ana Torroja, así como en los trabajos de otras caras emergentes como Paula Cendejas y Robie.

El genio, la creatividad y el trabajo constante han sido algunas de sus grandes bazas, pero no las únicas. Su olfato vanguardista y su intuición para detectar a nuevos talentos lo llevó a crear su sello WhoaMusic y lo ha llevado también al lanzamiento de Desclasificados, un EP colaborativo surgido del confinamiento que además sirve como palanca para apoyar el crecimiento de la escena musical nacional.

Desclasificados / Whoa Music

En palabras del propio Alizzz: "Se me ocurrió la idea de Desclasificados escuchando instrumentales mías que nunca han llegado a salir. Siempre me ha dado rabia hacer cosas guapas que luego se quedan perdidas en discos duros. Me parece medio triste que se queden olvidadas y en cuarentena decidí sacar algunas de mis favoritas. Para hacer algo redondo creí que estaría guay que se pudieran descargar y que artistas emergente pudieran grabarse cosas encima y enviármelas, para luego hacer un EP con las más interesantes. Estuvo especialmente complicado seleccionar las mejores, me dió pena dejar alguna fuera y se lo llegué a decir personalmente a mis favoritos que al final no pudieron estar. Recibí, escuché y contesté a más de 500 demos. Estoy orgulloso de todo el curro que ha tenido el proyecto y de ,por ejemplo, dar salida a artistas que se grabaron la demo con el móvil como Judeline. Como lead single del EP hemos seleccionado el de Kris Hollywood que suena a artista consagrado."

Y así, de esta manera nació el concepto Desclasificados. En el transcurso del confinamiento Alizzz lanzó un total de 4 beats que abarcaban hiphop, trap, r&b y reggaetón y recibió mas de 600 demos. El productor escuchó cada una de ellas y finalmente se seleccionó las 6 que forman parte de este trabajo colaborativo.

Los artistas emergentes que finalmente ponen sus voces son Icy, Judeline, Santiago Weber, 4TOH, GKKO y Kris Hollywood.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN 'DESCLASIFICADOS'? JUDELINE es una artista emergente gaditana que con tan solo 17 años ya ha conseguido ganarse el cariño de un público cada vez mayor en la industria de la música urbana. Con una característica voz dulce y sus letras melancólicas se abre camino a gran velocidad por las listas de reproducción de miles de jóvenes, con su mezcla de influencias que recorren desde el RnB, al U.K. Garage pasando por los sonidos más modernos del trap. GKKO Nacido en la ciudad de Bogotá en 1996. En el 2015, comienza a interesarse por el mundo de la música influenciado por la musica urbana . Estudia produccion musical desde 2016 donde empezó a descubrir su sonido, el cual no encaja en las categorías típicas de la musica urbana latina explorando entre el R&B, el deep house, el afropop, el hip hop, el dancehall y otras influencias que le sirven de inspiración. ICY AMANE empezó a rapear a los 11 años y no ha parado desde entonces. A los 15 años esta onubense nacida en Japón comenzó a crear sus propias oportunidades dentro de la escena musical local y a dar sus primeros conciertos. Cuenta con una interesante lista de singles tales como ‘Alien’, ‘Snakes’ con Pirámida y ‘Hellgirl’.En 2019 lanzó de manera independiente su primer EP, ‘ICY’; en el cual podemos apreciar la evolución de la joven artista. Destacando por su versatilidad, pasión por el baile y dedicación a su carrera musical; se abre hueco en el panorama actual con su fuerza creativa. '4toH (Cuarto Hache) es un dúo urbano de Buenos Aires, compuesto por Matias Ariel Carrasco (Raiel) y Juan Pablo Veliz (PeKa). Es un proyecto que toma forma en 2016, inspirados por el hambre de cumplir sus sueños y logrando transmutar en arte cualquier sentimiento y experiencia tanto propias como de su entorno. Criados por la cultura Hip-Hop e influenciados por el movimiento urbano español y de EEUU, han desarrollado la capacidad de conectar con cualquier ritmo o estilo musical, generando de esta forma una herramienta más precisa a la hora de expresarse sobre instrumentales sin prejuicio alguno. SANTIAGO WEBER nació en Venezuela en 2001. A los 12 años de edad comienza a producir y a crear melodías. Con el paso del tiempo descubre más sonidos y se lanza a la autoproducción de los temas que grababa con su teléfono. En 2019 inicia su carrera lanzando al mercado su primer sencillo.

Recientemente, Alizzz ha participado en el serial A los controles de Apple Music, una selección de canciones en forma de playlist que, de alguna manera, han marcado al productor. Con motivo de esta acción, estuvimos charlando con Alizzz en esta entrevista. Nos habló sobre cómo es producir para artistas tan dispares como Ana Torroja o Paula Cendejas, sobre cómo ha evolucionado la figura del productor o sobre su intuición a la hora de crear hits de éxito.