¿La Oreja de Van Gogh o Mecano? La Oreja de Van Gogh tiene muy claro su voto

En las redes sociales se han hecho habituales las encuestas sobre todo tipo de productos, películas, artistas, series en las que uno tiene que decidir entre una o varias opciones. Este fin de semana un usuario de Twitter lanzaba la suya: ¿La Oreja de Van Gogh o Mecano?

Este tipo de preguntas normalmente polarizan a los usuarios de las redes que además de votar interactuando haciendo retuit o me gusta suelen comentar dando sus razones a favor de una opción u otra (normalmente intentando desacreditar a los que votan por la otra opción).

Pero en este caso la encuesta era muy difícil de contestar. Dos grupos de dos épocas diferentes y que han marcado muchos hitos de la historia musical española en su momento. Mecano arrasó en los 80 y los 90 con su fama intacta en el siglo XXI pero con el grupo desmembrado. Y La Oreja de Van Gogh son los reyes del presente siglo y ostentan varios récords de venta de discos además de tener un nuevo proyecto musical a las puertas.

Viendo los comentarios quedaba claro que la decisión no era sencilla de tomar. Menos para los propios interesados. La Oreja de Van Gogh sorprendía participando en la encuesta y lo hacía por un doble motivo (casi triple si nos apuráis).

Hombre, Mecano es mucho Mecano. Esto es un FAV como una casa de grande. https://t.co/Hs4AxFEtgv — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) July 3, 2020

El primero de ellos fue por el razonamiento de su respuesta: "Hombre, Mecano es mucho Mecano. Esto es un FAV como una casa de grande". El segundo de ellos fue por que esa no fue su primera respuesta sino la segunda: "Hombre, Mecano es mucho Mecano. Esto es un RT como una casa de grande". Rápidamente el grupo corrigió el error borrando el tuit original. Y el tercero es que para pedir el FAV a Mecano reconociendo que ellos son partidarios de Ana, José y Nacho tuvieron que hacer RT con comentario a la encuesta. Un voto para sí mismos para pedir el voto para Mecano.

El resultado probablemente es excesivamente favorable a Mecano con más de 5.500 interacciones más que las conseguidas por LOVG. Y curiosamente si uno busca entre los Me Gusta de la cuenta oficial de La Oreja de Van Gogh... Siempre he dicho que los donostiarras son diferentes en redes sociales y esto no hace más que confirmarlo.