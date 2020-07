Bely Basarte anuncia su nuevo disco: El camino que no me llevó a Roma

A mediados de marzo, en pleno confinamiento, Bely Basarte comenzó el camino que conducía a la publicación de su proyecto musical. Roma fue la canción que avanzaba un disco del que finalmente conocemos su título y su fecha de lanzamiento.

El camino que no me llevó a Roma será el segundo álbum de estudio de la solista madrileña y recogerá el testigo de Desde mi otro cuarto. Este nuevo CD tuvo este single como tarjeta de presentación. El tema fue producido por Garabatto y Bely Basarte y cuenta con arreglos de Alberto Torres y Javier Falquet.

"El próximo 4 DE SEPTIEMBRE sale a la luz mi nuevo trabajo: El camino que no me llevó a Roma. A partir de este miércoles (8 de julio) podréis hacer presave en plataformas digitales y/o reservar vuestra copia física firmada en CD o vinilo" escribía Bely Basarte en su perfil oficial de Instagram para oficializar todos los detalles de este esperado nuevo trabajo.

El camino que no me llevó a Roma estará compuesto por 11 canciones y tendremos que esperar un par de meses para poder disfrutarlas pero por fortuna la intérprete ha prometido alguna que otra sorpresa antes de esa fecha: "Gracias por la paciencia y el apoyo. El cariño que le hemos puesto a estas 11 canciones no se puede explicar con palabras, se tiene que sentir. Estoy deseando que lo escuchéis, pero hasta entonces tengo alguna sorpresa guardada. Pon en tu comentario un ☄ si has leído hasta aquí".

Bely Basarte nos dejó hace unos meses algunas pistas sobre lo que podríamos esperar de este elepé "En este segundo disco, me apetecía experimentar y huir del pop convencional. En el estudio de grabación, quise partir de instrumentos en vivo e ir añadiendo capas de electrónica; buscaba un sonido nuevo, más evocador y complejo. Creo que lo hemos logrado... pero ahora le tocará decidir al público”.

Roma, I love you, Espiral, Tienes decidido, a pesar de todo, irte, Me va a doler, C'est la vie, Acércate (con Natos y War), Que ni para odiarle se me da licencia, Sin venganza, Flores y vino y San Pedro son los títulos de sus 11 canciones.