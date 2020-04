Bely Basarte: “Mi disco saldrá antes de verano”

A Bely Basarte estar encerrada no se le está haciendo muy cuesta arriba, pero tiene una explicación: ya trabajaba desde casa antes de que se decretara el teletrabajo. "Estoy super hecha a estar en casa, realmente porque al tener el estudio, trabajo aquí", admite.

Tampoco está viendo su creatividad alterada por la situación que estamos viviendo, sino que la inspiración le está proporcionando otros puntos de vista. "Me está dando otros temas de los que hablar que antes no había tenido, o con los que no me había visto tan representada, como la libertad y la esperanza, y encontrar el final en algún momento, que llegará", nos explica. Al mal tiempo, buena cara. "Lo único que echo de menos un poco es ver a mis amigos y a mi familia", confiesa.

La cantante también nos ha contado que, justo antes de que empezara oficialmente la cuarentena, estuvo una semana en Colombia, país donde ha aprendido un montón y visto cosas que también le están sirviendo de inspiración estos días. Aparte de esto, valora muy positivamente "esa parte tan bonita de la humanidad" que estamos viendo, aunque expresa que "da un poco de rabia que tengan que pasar cosas feas para sacar el lado más bonito de algunos".

La joven madrileña estrenó el pasado viernes el primer single de su segundo disco, el cual ya está acabado ("menos mal que lo terminamos antes que esto", ríe aliviada al otro lado del teléfono). Y aunque el nombre de este nuevo trabajo, así como su portada, lo desvelará próximamente en sus redes sociales, nos ha asegurado que su lanzamiento está previsto para antes de verano, ¡y nos ha dado muchos otros detalles!

Roma es el primer single de tu nuevo disco. ¿Qué nos puedes contar de él y qué nos puedes decir en relación al conjunto del disco?

Roma es la primera canción del disco, con la que abre. La elegí como primer single porque me parecía que era una bonita manera de iniciar una historia. Además, por el sonido que tiene, hace de transición entre lo que era el disco anterior y lo que va a ser este. He estado buscando y experimentando con sonidos de la música electrónica, mezclado un poco con el pop orgánico que venía haciendo.

La temática de la canción es sobre el amor, de quererse bien más que quererse mucho. De hecho hay una frase que dice así: "Voy a ser la que mejor te quiera", y no la que más, porque a veces nos centramos mucho en la cantidad más que en la calidad.

El videoclip también es el punto de partida de un concepto, ¿lo vamos a ver también en otros vídeos musicales?

Sí. No sé cómo lo vamos a hacer porque teníamos la idea de meternos a grabar otro clip en las proximas semanas, pero se nos ha torcido todo un poco. Pero bueno, yo soy muy positiva y lo veo como un reto y otra oportunidad para hacer algo que, en otras circunstancias, no se nos habría ocurrido.

¿Por qué has elegido el kintsugi, la técnica japonesa de reparación de jarrones, como concepto?

El kintsugi, esta técnica japones para reparar lo que se ha roto, viene a decir un poco que aquel jarrón –o el objeto que sea–, vale más una vez que ha curado sus heridas. La reparación se hace con oro; se cubren todas esas grietas y es entonces cuando el objeto gana más valor. Al final creo que con las personas pasa lo mismo. Nos hacemos daño, nos rompemos, pero nos arreglamos y resurgimos, y valemos mucho más que antes, precisamente, porque llevamos esa lección aprendida.

En mi nuevo disco me he atrevido a experimentar con mi sonido y a dejarme influenciar más por otros estilos y jugar a mezclarlos con lo mío

Garabatto ha sido el productor de este single. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Bueno, con Garabatto he hecho el disco entero. Me apetecía el hecho de meternos los dos a experimentar y que fuese todo el conjunto más compacto, por eso quise hacer todas las canciones con él.

Y trabajar con él es una gozada, la verdad. Es un chico con muchísimas ideas y con muchísimos recursos. Le va la cabeza a mil y cualquier locura que se se me podía ocurrir, él sabía transformarla y hacer que fuera algo que funcionaba. Hemos experimentado mucho. Yo siempre le decía que no quería que hubiese límites a la hora de probar: "soltamos lo que queramos y vemos qué encaja". Así que, nos hemos dejado fluir y hemos encontrado ese punto intermedio entre su electrónica loca y mis acústicos más orgánicos.

¿Podemos esperar alguna colaboración?

Sí. No lo puedo revelar, pero creo que va a sorprender. A mí personalmente me hace mucha ilusión... ¡Y ya no voy a decir más! Que como me tires de la lengua... (ríe)

¿En qué ha cambiado la Bely Basarte del primer disco (Desde mi Otro Cuarto) en comparación con el segundo álbum?

Creo que en el primero iba con un poco más de cuidado. Pensaba en cómo tengo que sonar, a quién tengo que gustar... Porque yo venía de YouTube y quería que fuese un sonido bastante fiel a lo que yo había estado haciendo los años anteriores. Sin embargo, para este, han pasado dos años, yo a nivel personal he cambiado, he crecido, he madurado... y me he atrevido a experimentar con mi sonido y a dejarme influenciar más por otros estilos y jugar a mezclarlos con lo mío.

¿Con qué más estilo te gustaría seguir experimentando?

A mí me gusta todo. Me encanta toda la música. Soy cero prejuicios y lo escucho todo. Por ejemplo, cuando salgo de fiesta lo que me gusta es ir a la electrónica: el Drum&Bass, el techno... Por eso he querido, de alguna manera, meterlo en mi música suavecito; haciéndolo con un poco de gusto.

Pero estoy abierta a todos los estilos. Me parece que es el momento de buscar cosas nuevas de hacer algo distinto a lo que está haciendo todo el mundo para encontrar un sonido potente.

Ya que estamos todos delante de la pantalla y que no tenemos nada que mirar por la ventana estos días, pues que los artistas seamos esa ventana

Has participado en el himno Quédate en tu casa y has subido recientemente una cover de Si por mi fuera (Beret) con Raúl Gómez, ¿tienes en mente más colaboraciones de este tipo?

Ahora mismo me veo con tanto tiempo y todo el mundo está además tan disponible –que muchas veces es el problema, que todos estamos a tantas cosas que no podemos pararnos a "venga, una cover de un minutito"–, que creo que es un buen momento para aprovechar eso.

Y sí, algo que me planteo en lo que queda de cuarentena es seguir colaborando con otros artistas o haciendo versiones... e incluso, dar una vuelta más acústica o un giro a mis propios temas. Ahora que tenemos la disponibilidad y la gente está en sus casas, creo que también agradecen ese contenido nuevo. Ya que estamos todos delante de la pantalla y que no tenemos nada que mirar por la ventana, pues que seamos nosotros esa ventana.

¿Por qué crees que en este momento la música es más necesaria que nunca?

Yo creo que la música es necesaria siempre, pero SIEMPRE. No creo que haya un momento en que pudiésemos vivir sin ella. Me parece que todos los que nos dedicamos a la cultura o al entretenimiento ahora hacemos mucha falta, porque tenemos ese poder de cambiar el mundo, de cambiar el día de una persona, de cambiarles su estado de ánimo...

Como está todo un poco gris y un poco raro, pues que lo utilicemos para eso: dar un toque de aire fresco y alegrar un poco el día a aquellos que lo necesiten.

Y al margen de la música, ¿cómo desconectas del trabajo?

Estoy haciendo de todo, la verdad. Desde dibujando –hay días que me paso horas dibujando– hasta leyendo. Ahora estoy con La campana de cristal de Sylvia Plath, viendo series también. Ayer me terminé Death Note que era la segunda vez que la veía... y viendo películas. La última que vi fue El Hoyo, que me encantó. Iba sin ninguna expectativa y me gustó mucho.

Así que estoy no solo creando contenido sino consumiendo un montón igual: viendo estos festivales online, los directos que va haciendo la gente. Me he descargado ya TikTok y Twitch y estoy haciendo contenido también por todas partes (ríe).